Рейтинг@Mail.ru
"Реал" лишится своего капитана после 13 лет в клубе, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:44 16.05.2026 (обновлено: 15:52 16.05.2026)
"Реал" лишится своего капитана после 13 лет в клубе, пишут СМИ

The Athletic: Карвахаль спустя 13 лет покинет "Реал" в летнее трансферное окно

© Фото : ANDER GILLENEAЗащитник "Реала" Даниэль Карвахаль
Защитник Реала Даниэль Карвахаль - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Фото : ANDER GILLENEA
Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанский защитник и капитан мадридского «Реала» Дани Карвахаль покинет клуб в статусе свободного агента в летнее трансферное окно.
  • Руководство «Реала» приняло решение не продлевать соглашение с 34-летним испанцем, которое рассчитано до конца текущего сезона.
  • Дани Карвахаль является воспитанником «Реала» и выступает в основном составе клуба с лета 2013 года, сыграв 449 матчей и забив 14 голов.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Испанский защитник и капитан мадридского "Реала" Дани Карвахаль покинет клуб в статусе свободного агента в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.
По информации издания, руководство "сливочных" приняло решение не продлевать соглашение с 34-летним испанцем, которое рассчитано до конца текущего сезона. Отмечается, что сам игрок уже знает о том, что в клубе на него не рассчитывают.
Ранее СМИ сообщали, что Карвахаль вошел в число игроков, которые не входят в планы возможного нового тренера "Реала" португальца Жозе Моуринью.
Карвахаль является воспитанником "Реала" и выступает в основном составе клуба с лета 2013 года. Всего он сыграл за "сливочных" 449 матчей и забил 14 голов. Вместе с мадридской командой он шесть раз выиграл Лигу чемпионов, четырежды - чемпионат Испании, пять раз - Суперкубок УЕФА, пять трофеев клубного чемпионата мира, два Кубка Испании и четыре Суперкубка страны. Также в его активе 52 матча и один гол в составе сборной Испании, вместе с которой он становился чемпионом Европы в 2024 году и победителем Лиги наций (2023).
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Нигматуллин призвал пока не называть Сафонова вратарем мирового уровня
Вчера, 15:09
 
ФутболСпортРеал МадридДанни КарвахальЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    Чайка
    5
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    656
    274
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Манчестер Сити
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Хоффенхайм
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Кельн
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Италия
    Канада
    0
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала