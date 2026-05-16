"Реал" лишится своего капитана после 13 лет в клубе, пишут СМИ

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Испанский защитник и капитан мадридского "Реала" Дани Карвахаль покинет клуб в статусе свободного агента в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.
По информации издания, руководство "сливочных" приняло решение не продлевать соглашение с 34-летним испанцем, которое рассчитано до конца текущего сезона. Отмечается, что сам игрок уже знает о том, что в клубе на него не рассчитывают.
Ранее СМИ сообщали, что Карвахаль вошел в число игроков, которые не входят в планы возможного нового тренера "Реала" португальца Жозе Моуринью.
Карвахаль является воспитанником "Реала" и выступает в основном составе клуба с лета 2013 года. Всего он сыграл за "сливочных" 449 матчей и забил 14 голов. Вместе с мадридской командой он шесть раз выиграл Лигу чемпионов, четырежды - чемпионат Испании, пять раз - Суперкубок УЕФА, пять трофеев клубного чемпионата мира, два Кубка Испании и четыре Суперкубка страны. Также в его активе 52 матча и один гол в составе сборной Испании, вместе с которой он становился чемпионом Европы в 2024 году и победителем Лиги наций (2023).