В Японии при приеме препарата от васкулита погибли около 20 пациентов

04:59 16.05.2026
В Японии при приеме препарата от васкулита "Табнеос" погибли 20 человек

ТОКИО, 16 мая — РИА Новости. Японская фармацевтическая компания Kissei Pharmaceutical заявила о гибели около 20 пациентов, принимавших препарат от васкулита "Табнеос", сообщает газета "Никкэй".
Причинно-следственная связь с препаратом в настоящее время устанавливается.
По данным издания, препарат получили около 8,5 тысячи пациентов в Японии. В частности, в ходе постмаркетинговых исследований зафиксированы 22 случая синдрома исчезновения желчных протоков, 13 из которых закончились летальным исходом. Компания призвала медицинские учреждения воздержаться от назначения препарата новым пациентам. Отмечается, что всего погибло около 20 человек.
"Приоритетом для нас является безопасность пациентов. Мы начали информирование медицинских работников с целью воздержаться от применения препарата новым пациентам, а для пациентов, уже получающих препарат, — сообщить о рисках поражения печени и тщательно взвесить целесообразность продолжения терапии", — говорится в заявлении компании.
Американское управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) еще в марте 2026 года предупредило о тяжелом лекарственном поражении печени при приеме препарата. В апреле регулятор предложил отозвать одобрение "Табнеоса" в США, сославшись на отсутствие доказанной эффективности и возможные манипуляции с данными клинических испытаний. Европейское агентство по лекарственным средствам также начало расследование в связи с сомнениями в достоверности данных испытаний.
В Японии одобрение препарата пока сохраняется. Годовые продажи "Табнеоса" в стране, по данным фармкомпании, составили около 11,5 миллиарда иен (73 миллиона долларов).
