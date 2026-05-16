В Иваново раскрыли детали дела об изнасиловании, где фигурируют полицейские

Краткий пересказ от РИА ИИ Два сотрудника полиции в Ивановской области обвиняются в изнасиловании местной жительницы, которая является фигуранткой дела о незаконном обороте наркотиков.

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Два сотрудника полиции в Ивановской области обвиняются в изнасиловании местной жительницы, являющейся фигуранткой дела о незаконном обороте наркотиков, еще одна женщина, предварительно, была изнасилована полицейским и его сожительницей, сообщает УМВД по региону.

Ранее в субботу объединенная пресс-служба судов Ивановской области сообщила, что под стражу отправлены два сотрудника полиции и сожительница одного из них. Они обвиняются в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц.

В пресс-службе УМВД по Ивановской области сообщили, что два факта противоправных действий против половой неприкосновенности в отношении двух жительниц Иваново со стороны двух полицейских были выявлены оперативниками собственной безопасности УМВД, сами жертвы в полицию не обращались.

"Предварительно установлено, что первое преступление совершено двумя сотрудниками в отношении женщины, являющейся фигуранткой уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Во втором случае один из выше обозначенных субъектов вместе со своей сожительницей подвергли сексуальному насилию еще одну женщину", - говорится в сообщении ведомства.