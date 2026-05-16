Вице-премьер Италии назвал имя мужчины, наехавшего на толпу в Модене

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини назвал имя мужчины, наехавшего на толпу в городе Моден.
В субботу автомобиль наехал на прохожих в Модене. Согласно последним данным газеты Fatto Quotidiano, в результате инцидента по меньшей мере восемь человек получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Как отмечает газета New York Times, Сальвини также заявил, что мужчина - итальянец "во втором поколении".
Ранее Fatto Quotidiano сообщала, что за рулем находился 31-летний иностранец. Водитель, скрываясь с места происшествия, нанес ножевое ранение человеку, который пытался его остановить, вскоре подозреваемый был задержан.