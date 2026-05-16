Вице-премьер Италии назвал имя мужчины, наехавшего на толпу в Модене
23:25 16.05.2026
Вице-премьер Италии назвал имя мужчины, наехавшего на толпу в Модене

Сальвини: Салим эль Кудри наехал на толпу прохожих в Модене

© Фото : соцсети Последствия наезда автомобиля на прохожих в Модене, Италия
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В субботу автомобиль наехал на прохожих в Италии, в результате чего по меньшей мере восемь человек получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
  • Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал имя мужчины, наехавшего на толпу в Модене, — Салим эль Кудри.
  • Он также заявил, что мужчина — итальянец "во втором поколении".
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини назвал имя мужчины, наехавшего на толпу в городе Моден.
В субботу автомобиль наехал на прохожих в Модене. Согласно последним данным газеты Fatto Quotidiano, в результате инцидента по меньшей мере восемь человек получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
"Салим эль Кудри", - написал Сальвини в публикации об инциденте в соцсети X.
Как отмечает газета New York Times, Сальвини также заявил, что мужчина - итальянец "во втором поколении".
Ранее Fatto Quotidiano сообщала, что за рулем находился 31-летний иностранец. Водитель, скрываясь с места происшествия, нанес ножевое ранение человеку, который пытался его остановить, вскоре подозреваемый был задержан.
