Вице-премьер Италии назвал имя мужчины, наехавшего на толпу в Модене

© Фото : соцсети Последствия наезда автомобиля на прохожих в Модене, Италия

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини назвал имя мужчины, наехавшего на толпу в городе Моден.

В субботу автомобиль наехал на прохожих в Модене . Согласно последним данным газеты Fatto Quotidiano, в результате инцидента по меньшей мере восемь человек получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

"Салим эль Кудри", - написал Сальвини в публикации об инциденте в соцсети X

Как отмечает газета New York Times, Сальвини также заявил, что мужчина - итальянец "во втором поколении".