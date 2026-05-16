В Италии автомобиль врезался в группу людей
19:28 16.05.2026 (обновлено: 23:24 16.05.2026)
В Италии автомобиль врезался в группу людей

В Модене не менее семи человек пострадали при наезде машины на прохожих

© Фото : соцсети — Последствия наезда автомобиля на прохожих в Модене, Италия
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В итальянской Модене автомобиль на полной скорости влетел в пешеходов.
  • По меньшей мере семь человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, включая женщину, потерявшую обе ноги.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Как минимум семь человек пострадали при наезде автомобиля на прохожих в Италии, сообщила газета Fatto Quotidiano.
«

"Мужчина (возрастом. — Прим. ред.) примерно 30 лет, находясь за рулем автомобиля, на полной скорости врезался в прохожих <...> в Модене", — говорится в публикации.

Ранения получили семь человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. В частности, женщина потеряла обе ноги после того, как машина прижала ее к витрине магазина.
Как рассказали свидетели, водитель, который тоже получил травмы, скрылся с места происшествия и напал с ножом на человека, который пытался его остановить. Вскоре преступника задержали.
По словам вице-премьера Маттео Сальвини, мужчину зовут Салим эль-Кудри и он итальянец во втором поколении.
