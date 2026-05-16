В Италии автомобиль врезался в группу людей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В итальянской Модене автомобиль на полной скорости влетел в пешеходов.
- По меньшей мере семь человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, включая женщину, потерявшую обе ноги.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Как минимум семь человек пострадали при наезде автомобиля на прохожих в Италии, сообщила газета Fatto Quotidiano.
"Мужчина (возрастом. — Прим. ред.) примерно 30 лет, находясь за рулем автомобиля, на полной скорости врезался в прохожих <...> в Модене", — говорится в публикации.
Ранения получили семь человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. В частности, женщина потеряла обе ноги после того, как машина прижала ее к витрине магазина.
Как рассказали свидетели, водитель, который тоже получил травмы, скрылся с места происшествия и напал с ножом на человека, который пытался его остановить. Вскоре преступника задержали.
По словам вице-премьера Маттео Сальвини, мужчину зовут Салим эль-Кудри и он итальянец во втором поколении.
