Краткий пересказ от РИА ИИ В итальянской Модене автомобиль на полной скорости влетел в пешеходов.

По меньшей мере семь человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, включая женщину, потерявшую обе ноги.

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Как минимум семь человек пострадали при наезде автомобиля на прохожих в Италии, сообщила газета Fatto Quotidiano

« "Мужчина (возрастом. — Прим. ред.) примерно 30 лет, находясь за рулем автомобиля, на полной скорости врезался в прохожих <...> в Модене", — говорится в публикации.

Ранения получили семь человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. В частности, женщина потеряла обе ноги после того, как машина прижала ее к витрине магазина.

Как рассказали свидетели, водитель, который тоже получил травмы, скрылся с места происшествия и напал с ножом на человека, который пытался его остановить. Вскоре преступника задержали.