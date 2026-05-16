ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Италия должна налаживать партнерство с Россией, БРИКС и Глобальным югом, заявил РИА Новости руководитель международного отдела Коммунистической партии народного единства Италии Джанмарко Пиза.
По его словам, Италия имеет тесные исторические связи с русским миром, русским народом и русской культурой.
"В вопросе поставок газа, нефти и других энергоресурсов, которые имеют основополагающее значение для промышленного и экономического положения Италии, последствия для итальянского народа крайне негативны. Поэтому работа ради мира - это еще и работа над своего рода экономической переориентацией", – заключил собеседник агентства.