В Италии призвали к партнерству с Россией и БРИКС
12:22 16.05.2026
Пиза: Италия должна налаживать партнерство с Россией, БРИКС и Глобальным югом

Флаг Италии. Архивное фото
  • Руководитель международного отдела Коммунистической партии народного единства Италии Джанмарко Пиза заявил, что Италия должна налаживать партнерство с Россией, БРИКС и Глобальным югом.
  • Пиза считает, что многополярный мир станет важной перспективой для Италии.
  • По словам Пизы, у Италии тесные исторические связи с русским миром, русским народом и русской культурой, а в вопросе поставок энергоресурсов работа ради мира — это еще и работа над экономической переориентацией.
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Италия должна налаживать партнерство с Россией, БРИКС и Глобальным югом, заявил РИА Новости руководитель международного отдела Коммунистической партии народного единства Италии Джанмарко Пиза.
"Я думаю, что Италия должна открыться для налаживания более тесных отношений и партнерства с Глобальным югом, с Востоком, с Россией, а также с Китаем и странами БРИКС. Как мы говорим, это многополярный мир, и я думаю, что это станет важной перспективой и для моей страны", – сказал Пиза.
По его словам, Италия имеет тесные исторические связи с русским миром, русским народом и русской культурой.
"В вопросе поставок газа, нефти и других энергоресурсов, которые имеют основополагающее значение для промышленного и экономического положения Италии, последствия для итальянского народа крайне негативны. Поэтому работа ради мира - это еще и работа над своего рода экономической переориентацией", – заключил собеседник агентства.
