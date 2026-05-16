Что историк Эммануэль Тодд говорит о судьбе России

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Полвека назад молодой аспирант заявил, что Советский Союз обречен. Весь мир посчитал его безумцем. Спустя годы история повторилась: Эммануэль Тодд выпустил манифест, который вызвал оторопь в Вашингтоне и Брюсселе.
О чем "геополитический пророк" предупреждает мир теперь?
Человек, который увидел смерть СССР
Эммануэль Тодд — французский историк, антрополог, демограф и политолог — родился 16 мая 1951-го. В 25 лет он опубликовал книгу "Последнее падение: эссе о разложении советской сферы" (1976), которая принесла ему всемирную известность.
Проанализировав младенческую смертность, уровень самоубийств и экономическую производительность СССР, он пришел к шокирующему выводу: система начала разлагаться. Тодд указал, что через 10-15 лет изумленный мир станет свидетелем распада Советского Союза. И его предсказание сбылось.
Новое пророчество
В январе 2024-го 73-летний аналитик выпустил книгу "Поражение Запада". Применив тот же метод исследования данных к России, Украине и Западу, он вывел прогноз: Россия добьется своих военных целей, а Запад движется к поражению из-за собственного "саморазрушения".
Книга мгновенно стала бестселлером во Франции. Влиятельнейшая парижская газета Le Monde назвала автора "пророком с закрытыми глазами" и заклеймила его "кремлевским пропагандистом". Тодд парирует: он не симпатизирует Москве — он просто доверяет цифрам.
Деградация, которую не скрыть
Тодд — один из немногих европейских интеллектуалов, кто разделяет диагноз технологической стагнации. Невероятное развитие информационных технологий должно было вызвать прометеевское чувство свободы действий в обществе и среди элит. Вместо этого и лидеры, и жители сегодня утратили веру в будущее.
Главные проблемы Запада, согласно оценке Тодда:
- деиндустриализация — США и Европа утратили способность производить реальные товары;
- фиктивная экономика — финансовые пузыри вместо настоящего производства;
- духовный нигилизм — исчезновение протестантской этики и коллективных убеждений;
- истощение инженерных кадров — нехватка специалистов, способных создавать материальные ценности;
- Военная немощь — Запад не смог обеспечить Украину снарядами и танками в достаточном объеме.
Война, которая раскрыла правду
Автор указал на "неприятные открытия", которые стали для западных элит холодным душем. По его мнению, конфликт на Украине выявил три главных системных просчета Запада.
Первый — иллюзия могущества. Выяснилось, что реальными игроками на поле боя являются только Россия и США, а хваленая Европа оказалась геополитическим призраком, не способным принимать самостоятельные решения.
Второй — промышленное бессилие Запада. Тодд шокировал парижскую публику цифрой: Россия производит больше снарядов, чем все страны НАТО, вместе взятые.
Третий — крах изоляции. Россия не только не превратилась в изгоя, но и продемонстрировала феноменальную устойчивость экономики, к которой западные институты были абсолютно не готовы.
Финальный диагноз Эммануэля суров: иллюзия "мира под пятой Америки" лопнула. Украина в этой схеме — лишь поле, на котором проявилось реальное поражение Запада.
Стабилизация вопреки санкциям
По мнению Тодда, представление о том, что Россия будет побеждена экономической войной, — это заблуждение, распространяемое юристами и бухгалтерами, которые захватили западное политическое планирование. Он призывает не верить лозунгам, а смотреть на цифры.
Автор настаивает, что санкционная война провалена именно из-за недооценки уровня внутренней устойчивости. Пока Запад ждал коллапса, Москва, по наблюдениям Тодда, перестроила торговые потоки, опираясь на поддержку стран, не желающих жить по правилам Вашингтона.
В итоге, заключает французский ученый, попытка изолировать Россию выявила лишь изоляцию самого Запада, чья промышленная мощь на поверку оказалась гораздо скромнее российской.