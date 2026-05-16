МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Полвека назад молодой аспирант заявил, что Советский Союз обречен. Весь мир посчитал его безумцем. Спустя годы история повторилась: Эммануэль Тодд выпустил манифест, который вызвал оторопь в Вашингтоне и Брюсселе.

О чем "геополитический пророк" предупреждает мир теперь?

Человек, который увидел смерть СССР

Эммануэль Тодд — французский историк, антрополог, демограф и политолог — родился 16 мая 1951-го. В 25 лет он опубликовал книгу "Последнее падение: эссе о разложении советской сферы" (1976), которая принесла ему всемирную известность.

Проанализировав младенческую смертность, уровень самоубийств и экономическую производительность СССР, он пришел к шокирующему выводу: система начала разлагаться. Тодд указал, что через 10-15 лет изумленный мир станет свидетелем распада Советского Союза. И его предсказание сбылось.

Новое пророчество

В январе 2024-го 73-летний аналитик выпустил книгу "Поражение Запада". Применив тот же метод исследования данных к России, Украине и Западу, он вывел прогноз : Россия добьется своих военных целей, а Запад движется к поражению из-за собственного "саморазрушения".

Книга мгновенно стала бестселлером во Франции. Влиятельнейшая парижская газета Le Monde назвала автора "пророком с закрытыми глазами" и заклеймила его "кремлевским пропагандистом". Тодд парирует: он не симпатизирует Москве — он просто доверяет цифрам.

Деградация, которую не скрыть

Тодд — один из немногих европейских интеллектуалов, кто разделяет диагноз технологической стагнации. Невероятное развитие информационных технологий должно было вызвать прометеевское чувство свободы действий в обществе и среди элит. Вместо этого и лидеры, и жители сегодня утратили веру в будущее.

Главные проблемы Запада, согласно оценке Тодда:

деиндустриализация — США и Европа утратили способность производить реальные товары;

— США и Европа утратили способность производить реальные товары; фиктивная экономика — финансовые пузыри вместо настоящего производства;

— финансовые пузыри вместо настоящего производства; духовный нигилизм — исчезновение протестантской этики и коллективных убеждений;

— исчезновение протестантской этики и коллективных убеждений; истощение инженерных кадров — нехватка специалистов, способных создавать материальные ценности;

— нехватка специалистов, способных создавать материальные ценности; Военная немощь — Запад не смог обеспечить Украину снарядами и танками в достаточном объеме.

Война, которая раскрыла правду

Автор указал на "неприятные открытия", которые стали для западных элит холодным душем. По его мнению , конфликт на Украине выявил три главных системных просчета Запада.

Первый — иллюзия могущества. Выяснилось, что реальными игроками на поле боя являются только Россия и США, а хваленая Европа оказалась геополитическим призраком, не способным принимать самостоятельные решения.

Второй — промышленное бессилие Запада. Тодд шокировал парижскую публику цифрой: Россия производит больше снарядов, чем все страны НАТО, вместе взятые.

Третий — крах изоляции. Россия не только не превратилась в изгоя, но и продемонстрировала феноменальную устойчивость экономики, к которой западные институты были абсолютно не готовы.

Финальный диагноз Эммануэля суров: иллюзия "мира под пятой Америки" лопнула. Украина в этой схеме — лишь поле, на котором проявилось реальное поражение Запада.

Стабилизация вопреки санкциям

По мнению Тодда, представление о том, что Россия будет побеждена экономической войной, — это заблуждение, распространяемое юристами и бухгалтерами, которые захватили западное политическое планирование. Он призывает не верить лозунгам, а смотреть на цифры.

Автор настаивает, что санкционная война провалена именно из-за недооценки уровня внутренней устойчивости. Пока Запад ждал коллапса, Москва, по наблюдениям Тодда, перестроила торговые потоки, опираясь на поддержку стран, не желающих жить по правилам Вашингтона.