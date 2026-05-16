Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили, что скоро представят механизм контроля транзита в Ормузе - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 16.05.2026
В Иране заявили, что скоро представят механизм контроля транзита в Ормузе

Азизи: Иран скоро представит механизм контроля судоходства в Ормузском проливе

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран подготовил механизм контроля судоходства в Ормузском проливе.
  • Право на проход через Ормузский пролив будут иметь только торговые суда и стороны, сотрудничающие с Ираном.
  • Исламская республика будет взимать плату за особые услуги, предоставляемые в рамках механизма контроля судоходства.
ТЕГЕРАН, 16 мая - РИА Новости. Иран подготовил и вскоре представит механизм контроля судоходства в Ормузском проливе, заявил глава комиссии парламента исламской республики по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"Иран в рамках права на национальный суверенитет и обеспечения безопасности международной торговли подготовил профессиональный механизм контроля судоходства в Ормузском проливе на выделенном маршруте, вскоре он будет представлен", - написал Азизи на своей официальной странице в соцсети Х.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции в посольстве Ирана в Нью-Дели. 15 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Аракчи рассказал, когда нормализуется ситуация в Ормузском проливе
15 мая, 13:52
Глава комиссии парламента по национальной безопасности добавил, что, согласно разработанному механизму, право на проход через Ормузский пролив будут иметь только торговые суда и стороны, сотрудничающие с Ираном. Исламская республика будет взимать плату за особые услуги, предоставляемые в рамках механизма.
Азизи отметил, что пролив останется закрытым для участников "так называемого проекта "Свобода"".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.
Последствия ударов со стороны Израиля и США по Тегерану - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
США и Израиль готовятся к возможному возобновлению атак на Иран, пишут СМИ
Вчера, 01:56
 
В миреИранОрмузский проливСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала