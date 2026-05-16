В Иране заявили, что скоро представят механизм контроля транзита в Ормузе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран подготовил механизм контроля судоходства в Ормузском проливе.
- Право на проход через Ормузский пролив будут иметь только торговые суда и стороны, сотрудничающие с Ираном.
- Исламская республика будет взимать плату за особые услуги, предоставляемые в рамках механизма контроля судоходства.
ТЕГЕРАН, 16 мая - РИА Новости. Иран подготовил и вскоре представит механизм контроля судоходства в Ормузском проливе, заявил глава комиссии парламента исламской республики по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"Иран в рамках права на национальный суверенитет и обеспечения безопасности международной торговли подготовил профессиональный механизм контроля судоходства в Ормузском проливе на выделенном маршруте, вскоре он будет представлен", - написал Азизи на своей официальной странице в соцсети Х.
Глава комиссии парламента по национальной безопасности добавил, что, согласно разработанному механизму, право на проход через Ормузский пролив будут иметь только торговые суда и стороны, сотрудничающие с Ираном. Исламская республика будет взимать плату за особые услуги, предоставляемые в рамках механизма.
Азизи отметил, что пролив останется закрытым для участников "так называемого проекта "Свобода"".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.