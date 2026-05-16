Рейтинг@Mail.ru
Российские гребцы завоевали золото этапа Кубка мира в каноэ-четверках - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 16.05.2026 (обновлено: 17:09 16.05.2026)
Российские гребцы завоевали золото этапа Кубка мира в каноэ-четверках

Российские каноисты завоевали золото на этапе Кубка мира в Бранденбурге

© Фото : Федерация каноэ России/ВКонтактеРоссийские гребцы на соревновании каноэ-четверок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Бранденбурге
Российские гребцы на соревновании каноэ-четверок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Бранденбурге - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Фото : Федерация каноэ России/ВКонтакте
Российские гребцы на соревновании каноэ-четверок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Бранденбурге
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские гребцы Алексей Коровашков, Иван Штыль, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов завоевали золото в соревновании каноэ-четверок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в немецком Бранденбурге.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские гребцы Алексей Коровашков, Иван Штыль, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов завоевали золото в соревновании каноэ-четверок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в немецком Бранденбурге.
Россияне преодолели дистанцию за 1 минуту 34,63 секунды. Вторыми стали испанцы Пабло Мартинес, Игнасио Гарсия, Пабло Грана и Рикардо Домингес (отставание - 1,31 секунды), третье место заняли китайские каноисты Сюй Цзянь, Цзи Бовэнь, Чжан Ливэнь и Юй Чэньвэй (+1,32).
Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Иван Штыль и Захар Петров - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Российские каноисты победили на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира
10 мая, 14:14
 
СпортБранденбургГерманияГребля
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    Чайка
    5
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    656
    274
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Манчестер Сити
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Хоффенхайм
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Кельн
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Италия
    Канада
    0
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала