Госавтоинспекция призвала мотоциклистов к бдительности на старте сезона

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мотоциклисты, начавшие сезон, должны со всей внимательностью отнестись к подготовке транспорта к поездкам на разные расстояния и при необходимости обновить защитную экипировку, призвали в Госавтоинспекции МВД России.

В российских регионах официально дан старт новому мотосезону. В Госавтоинспекции обратили внимание, что в этот период возрастают риски ДТП с участием водителей мотоциклов. Согласно статистике, значительную часть инцидентов на дороге провоцируют сами мотоциклисты, пренебрегая основными правилами безопасности дорожного движения и игнорируя наличие защитной экипировки. Водителей автомобилей в ведомстве также призвали к бдительности и порекомендовали обращать внимание на маневры владельцев мотоциклов, вплоть до того, чтобы уступить им в спорной дорожной ситуации, учитывая их уязвимость на дороге.

"Открытие мотосезона требует от всех участников дорожного движения повышенного внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения. Все водители мотоциклов должны использовать защитную экипировку – мотошлемы, перчатки, специальную обувь и куртку с усиленными вставками, которые смягчат удар при падении или возможном столкновении. Управление мототранспортом допустимо исключительно при наличии водительского удостоверения категории "А", "А1" для мотоциклов, "М" для мопедов", — отметили в Госавтоинспекции МВД России.

Движение на мотоцикле в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Данная мера направлена на повышение видимости для автомобилистов, особенно в условиях плотного трафика и переменной освещенности.

Наибольшее количество ДТП с участием мототранспорта фиксируется при перестроениях, поворотах, проезде перекрестков, когда водители не учитывают возможное появление мотоцикла. Фактором риска остается неправильный выбор безопасной скорости движения и бокового интервала, добавили в Госавтоинспекции.

Мотоциклистам настоятельно рекомендуют выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным условиям, с учетом состояния проезжей части (наличие выбоин, колеи, песка и гравия на асфальте). Также необходимо исключить резкие перестроения, маневры обгона в зонах плохой и ограниченной видимости и управление транспортным средством в состоянии опьянения или усталости.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что в летний сезон подразделения по всей стране переходят к повышенному контролю за соблюдением ПДД мотоциклистами. Профилактические мероприятия включают как патрулирование на трассах, так и разъяснительную работу во взаимодействии с мотосообществом.