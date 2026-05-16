В Гонконге выявили случай заражения человека крысиным вирусом гепатита Е - РИА Новости, 16.05.2026
14:46 16.05.2026
В Гонконге выявили случай заражения человека крысиным вирусом гепатита Е

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Работа в лаборатории. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Гонконге расследуют первый случай заражения человека крысиным вирусом гепатита Е в 2026 году.
  • Заразившийся — 42-летний мужчина с хроническим заболеванием печени, его состояние было стабильным, и он был выписан из больницы.
  • Сотрудники департамента здравоохранения САР проводят расследование источника и пути заражения, обнаружив незначительные признаки активности грызунов в доме и на рабочем месте мужчины.
ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Власти специального административного района (САР) КНР Гонконга расследуют первый с начала года местный случай заражения человека крысиным вирусом гепатита E, следует из заявления местных властей.
"Центр охраны здоровья департамента здравоохранения сегодня (16 мая) расследует местный случай заражения человека крысиным вирусом гепатита Е", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заразившимся является 42-летний мужчина с хроническим заболеванием печени. Во время планового осмотра 5 мая у мужчины был выявлен положительный анализ на крысиный вирус гепатита Е. 15 мая мужчина был выписан из больницы, так как состояние его здоровья было стабильным. У троих членов семьи, контактировавших с мужчиной, в настоящее время нет симптомов заражения, они продолжают находиться под медицинским наблюдением.
В настоящее время сотрудники департамента здравоохранения САР проводят расследование источника и пути заражения. Сообщается, что в мусорных контейнерах в доме мужчины и на рабочем месте были обнаружены незначительные признаки активности грызунов.
Это первый случай заражения человека крысиным вирусом гепатита Е, зарегистрированный в 2026 году. За последние пять лет (с 2021 по 2025 годы) в Гонконге регистрировалось в среднем до двух случаев заражения вирусом гепатита Е крыс ежегодно. Симптомы острого гепатита Е включают лихорадку, снижение аппетита, тошноту, рвоту, боли в животе, кожную сыпь, боли в суставах, а также незначительное увеличение и болезненность печени. В редких случаях острый гепатит Е может привести к острой печеночной недостаточности и смерти.
Возможные пути передачи крысиного гепатита Е человеку включают употребление пищи или воды, загрязненные экскрементами грызунов, контакт с предметами, загрязненными грызунами или их экскрементами, и прямой контакт с грызунами или их экскрементами.
