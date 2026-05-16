В Гонконге выявили случай заражения человека крысиным вирусом гепатита Е

ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Власти специального административного района (САР) КНР Гонконга расследуют первый с начала года местный случай заражения человека крысиным вирусом гепатита E, следует из заявления местных властей.

"Центр охраны здоровья департамента здравоохранения сегодня (16 мая) расследует местный случай заражения человека крысиным вирусом гепатита Е", - говорится в сообщении

Отмечается, что заразившимся является 42-летний мужчина с хроническим заболеванием печени. Во время планового осмотра 5 мая у мужчины был выявлен положительный анализ на крысиный вирус гепатита Е. 15 мая мужчина был выписан из больницы, так как состояние его здоровья было стабильным. У троих членов семьи, контактировавших с мужчиной, в настоящее время нет симптомов заражения, они продолжают находиться под медицинским наблюдением.

В настоящее время сотрудники департамента здравоохранения САР проводят расследование источника и пути заражения. Сообщается, что в мусорных контейнерах в доме мужчины и на рабочем месте были обнаружены незначительные признаки активности грызунов.

Это первый случай заражения человека крысиным вирусом гепатита Е, зарегистрированный в 2026 году. За последние пять лет (с 2021 по 2025 годы) в Гонконге регистрировалось в среднем до двух случаев заражения вирусом гепатита Е крыс ежегодно. Симптомы острого гепатита Е включают лихорадку, снижение аппетита, тошноту, рвоту, боли в животе, кожную сыпь, боли в суставах, а также незначительное увеличение и болезненность печени. В редких случаях острый гепатит Е может привести к острой печеночной недостаточности и смерти.