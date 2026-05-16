Как сейчас выглядят самые красивые женщины Голливуда девяностых

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Эпоха видеосалонов, кассет с боевиками и глянцевых календарей на стенах подарила нам целую плеяду красавиц. С тех пор прошло более 30 лет. Как сейчас выглядят легенды 1990-х?

Анджелина Джоли (50 лет)

Ворвалась в элиту Голливуда в конце 90-х. За роль в драме "Джиа" получила мировую известность и "Золотой глобус", а за фильм "Прерванная жизнь" удостоилась заветного "Оскара". Сейчас снимается редко: ушла в режиссуру и продюсирование, запустила модный бренд Atelier Jolie.

Была замужем трижды, воспитывает шестерых детей (троих биологических и троих приемных).

Интересный факт: Анджелина имеет официальную лицензию частного пилота. Она научилась управлять самолетом в 2004-м, чтобы впечатлить маленького сына Мэддокса.

Клаудия Шиффер (55 лет)

Ее имя в России стало буквально нарицательным для обозначения любой красивой блондинки. Сегодня легендарная супермодель успешно занимается бизнесом, выпуская авторские коллекции одежды и обуви.

Была помолвлена с иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом . С 2002-го замужем за кинорежиссером Мэттью Воном. Мать троих детей.

Интересный факт: Клаудия попала в Книгу рекордов Гиннесса как модель с самым большим количеством обложек журналов в мире — их у нее больше тысячи.

Памела Андерсон (58 лет)

Самая известная блондинка планеты благодаря культовому красному купальнику из "Спасателей Малибу". Сейчас актриса пишет автобиографические книги, играет в театре и активно защищает права животных.

Была замужем пять раз (включая громкие браки с рокерами Томми Ли и Кидом Роком). Вырастила двоих сыновей.

Интересный факт: У Памелы русские корни. Ее прабабушка была эмигранткой из дореволюционной России. Сначала она уехала в Нидерланды, а уже оттуда перебралась в Канаду, где и родилась будущая звезда.

Синди Кроуфорд (60 лет)

Ее кассеты с курсом эробики "Секрет идеальной фигуры" были почти в каждой семье, где женщины и следили за собой. Сейчас модель развивает собственную линию косметики по уходу за кожей и продюсирует карьеру дочери — модели Кайи Гербер.

Первый муж — актер Ричард Гир. С 1998-го замужем за бизнесменом Рэнди Гербером. Родила двоих детей.

Интересный факт: Знаменитую родинку над губой в самом начале карьеры Синди визажисты и редакторы постоянно замазывали на фото, считая ее дефектом.

Моника Беллуччи (61 год)

С середины 1990-х, особенно после ярких ролей в фильмах "Квартира" и "Доберман", она безоговорочно считается в России эталоном красоты. Сейчас актриса продолжает активно сниматься в европейском и американском кино, играет в театре.

Была замужем дважды: первый муж — фотограф Клаудио Карлос Бассо, второй — актер Венсан Кассель . У Моники две дочери.

Интересный факт: Моника должна была стать юристом. Она пошла работать моделью только для того, чтобы заработать денег на оплату учебы на факультете права Университета Перуджи.

Шэрон Стоун (68 лет)

"Основной инстинкт" произвел в нашей стране эффект разорвавшейся бомбы, а сцена с допросом героини Стоун — писательницы Кэтрин Трамелл навсегда вошла в историю кино. Сейчас актриса пишет книги, занимается живописью, ведет активную светскую жизнь и изредка соглашается на роли.

Была замужем дважды и воспитала троих приемных сыновей.

Интересный факт: Именно Шэрон открыла миру Леонардо Ди Каприо. В 1995-м она продюсировала фильм "Быстрый и мертвый" и очень хотела взять на роль юного и тогда еще малоизвестного Лео. Студия наотрез отказалась платить новичку. Тогда она заявила, что парень гениален, и лично выплатила Ди Каприо гонорар из собственного кармана.

Мишель Пфайффер (68 лет)

Ее невероятная женщина-кошка из фильма "Бэтмен возвращается" сделала актрису очень популярной у нас в стране. Сейчас Пфайффер снимается в фильмах и сериалах киновселенной Marvel, выпускает собственную линейку премиальной парфюмерии.

Была дважды замужем, с 1993-го в браке с телепродюсером Дэвидом Э. Келли. У пары двое детей (один приемный).

Интересный факт: В юности Мишель работала кассиршей в супермаркете и даже не думала об актерской карьере, пока не выиграла местный конкурс красоты.

Ким Бейсингер (72 года)

После выхода фильмов "Девять с половиной недель" и "Бэтмен" она стала символом чувственности для целого поколения. Сейчас актриса ведет закрытый образ жизни, занимается защитой прав бездомных животных.

Была дважды замужем, есть дочь.

Интересный факт: В 1989-м на пике популярности Ким вместе с инвесторами выкупила небольшой американский городок Бразелтон за $20 миллионов, чтобы превратить его в туристический центр. Затея провалилась, актриса объявила о банкротстве, город пришлось продать за бесценок.