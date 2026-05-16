Как сейчас выглядят самые красивые женщины Голливуда девяностых

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Эпоха видеосалонов, кассет с боевиками и глянцевых календарей на стенах подарила нам целую плеяду красавиц. С тех пор прошло более 30 лет. Как сейчас выглядят легенды 1990-х?
Анджелина Джоли (50 лет)
Ворвалась в элиту Голливуда в конце 90-х. За роль в драме "Джиа" получила мировую известность и "Золотой глобус", а за фильм "Прерванная жизнь" удостоилась заветного "Оскара". Сейчас снимается редко: ушла в режиссуру и продюсирование, запустила модный бренд Atelier Jolie.
Была замужем трижды, воспитывает шестерых детей (троих биологических и троих приемных).
Интересный факт: Анджелина имеет официальную лицензию частного пилота. Она научилась управлять самолетом в 2004-м, чтобы впечатлить маленького сына Мэддокса.
© HBO Films (1998); AP Photo/Andrew Medichini Анджелина Джоли
Клаудия Шиффер (55 лет)
Ее имя в России стало буквально нарицательным для обозначения любой красивой блондинки. Сегодня легендарная супермодель успешно занимается бизнесом, выпуская авторские коллекции одежды и обуви.
Была помолвлена с иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом. С 2002-го замужем за кинорежиссером Мэттью Воном. Мать троих детей.
Интересный факт: Клаудия попала в Книгу рекордов Гиннесса как модель с самым большим количеством обложек журналов в мире — их у нее больше тысячи.
© AP Photo / Reuters, Pool;Invision/Scott A GarfittКлаудия Шиффер
Памела Андерсон (58 лет)
Самая известная блондинка планеты благодаря культовому красному купальнику из "Спасателей Малибу". Сейчас актриса пишет автобиографические книги, играет в театре и активно защищает права животных.
Была замужем пять раз (включая громкие браки с рокерами Томми Ли и Кидом Роком). Вырастила двоих сыновей.
Интересный факт: У Памелы русские корни. Ее прабабушка была эмигранткой из дореволюционной России. Сначала она уехала в Нидерланды, а уже оттуда перебралась в Канаду, где и родилась будущая звезда.
© GTG Entertainment (1998); AP/Invision/Scott A GarfittПамела Андерсон
Синди Кроуфорд (60 лет)
Ее кассеты с курсом эробики "Секрет идеальной фигуры" были почти в каждой семье, где женщины и следили за собой. Сейчас модель развивает собственную линию косметики по уходу за кожей и продюсирует карьеру дочери — модели Кайи Гербер.
Первый муж — актер Ричард Гир. С 1998-го замужем за бизнесменом Рэнди Гербером. Родила двоих детей.
Интересный факт: Знаменитую родинку над губой в самом начале карьеры Синди визажисты и редакторы постоянно замазывали на фото, считая ее дефектом.
© AP Photo / Richard Drew; Invision/Evan AgostiniСинди Кроуфорд
Моника Беллуччи (61 год)
С середины 1990-х, особенно после ярких ролей в фильмах "Квартира" и "Доберман", она безоговорочно считается в России эталоном красоты. Сейчас актриса продолжает активно сниматься в европейском и американском кино, играет в театре.
Была замужем дважды: первый муж — фотограф Клаудио Карлос Бассо, второй — актер Венсан Кассель. У Моники две дочери.
Интересный факт: Моника должна была стать юристом. Она пошла работать моделью только для того, чтобы заработать денег на оплату учебы на факультете права Университета Перуджи.
© Canal+ [fr] (1997); AP/Invision/Joel C RyanМоника Беллуччи
Шэрон Стоун (68 лет)
"Основной инстинкт" произвел в нашей стране эффект разорвавшейся бомбы, а сцена с допросом героини Стоун — писательницы Кэтрин Трамелл навсегда вошла в историю кино. Сейчас актриса пишет книги, занимается живописью, ведет активную светскую жизнь и изредка соглашается на роли.
Была замужем дважды и воспитала троих приемных сыновей.
Интересный факт: Именно Шэрон открыла миру Леонардо Ди Каприо. В 1995-м она продюсировала фильм "Быстрый и мертвый" и очень хотела взять на роль юного и тогда еще малоизвестного Лео. Студия наотрез отказалась платить новичку. Тогда она заявила, что парень гениален, и лично выплатила Ди Каприо гонорар из собственного кармана.
© Canal+ [fr] (1992); AP/Invision/Evan AgostiniШэрон Стоун
Мишель Пфайффер (68 лет)
Ее невероятная женщина-кошка из фильма "Бэтмен возвращается" сделала актрису очень популярной у нас в стране. Сейчас Пфайффер снимается в фильмах и сериалах киновселенной Marvel, выпускает собственную линейку премиальной парфюмерии.
Была дважды замужем, с 1993-го в браке с телепродюсером Дэвидом Э. Келли. У пары двое детей (один приемный).
Интересный факт: В юности Мишель работала кассиршей в супермаркете и даже не думала об актерской карьере, пока не выиграла местный конкурс красоты.
© Warner Bros. (1992); AP/Invision/Evan AgostiniМишель Пфайффер
Ким Бейсингер (72 года)
После выхода фильмов "Девять с половиной недель" и "Бэтмен" она стала символом чувственности для целого поколения. Сейчас актриса ведет закрытый образ жизни, занимается защитой прав бездомных животных.
Была дважды замужем, есть дочь.
Интересный факт: В 1989-м на пике популярности Ким вместе с инвесторами выкупила небольшой американский городок Бразелтон за $20 миллионов, чтобы превратить его в туристический центр. Затея провалилась, актриса объявила о банкротстве, город пришлось продать за бесценок.
© Galactic Films (1985); AP/Invision/Jordan StraussКим Бейсингер
