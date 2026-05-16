В Берлине на пропалестинской акции задержали 15 человек

23:49 16.05.2026
Сотрудники полиции в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Берлине прошла крупная пропалестинская демонстрация, приуроченная к 78-й годовщине Накбы.
  • Полиция Берлина задержала 15 человек в связи с правонарушениями, произошедшими во время акции.
  • В ходе демонстрации происходили нападения на сотрудников правоохранительных служб и журналистов, а также звучали запрещенные в Германии лозунги.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Полиция Берлина сообщила о том, что задержала 15 человек на пропалестинской акции в немецкой столице.
В субботу в Берлине прошла крупная пропалестинская демонстрация, приуроченная к 78-й годовщине Накбы, или Дня катастрофы. Она ежегодно отмечается палестинскими арабами 15 мая с 1948 года, когда ООН официально признала государство Израиль. В этот день с территории Палестины были изгнаны тысячи арабов, сотни палестинских поселений были разрушены.
"Мероприятие, в котором приняли участие до двух тысяч человек, завершено. На данный момент в связи с правонарушениями было произведено 15 временных задержаний. При этом одна наша коллега получила небольшие травмы, однако осталась на службе", - отмечается в сообщении полиции в соцсети X.
По данным полицейских, в ходе мероприятия происходили нападения на сотрудников правоохранительных служб и журналистов, а также звучали запрещенные в Германии лозунги.
