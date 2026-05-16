В Германии опрос показал рекордную популярность партии АдГ
16:59 16.05.2026
В Германии опрос показал рекордную популярность партии АдГ

Bild: в Германии рейтинг АдГ поднялся до рекордных 29%

Рейхстаг в Берлине, Германия
Рейхстаг в Берлине, Грмания. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) установила новый исторический рекорд популярности, достигнув 29% по результатам опроса социологического института INSA.
  • Блок ХДС/ХСС и СДПГ продолжают терять поддержку избирателей, их рейтинги снизились до 22% и 12% соответственно.
  • Руководитель INSA Герман Бинкерт прогнозирует, что в будущем предвыборная борьба в ФРГ будет вестись между двумя полюсами — АдГ и «Зелеными».
БЕРЛИН, 16 мая - РИА Новости. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) установила новый исторический рекорд популярности среди немецких избирателей, следует из результатов опроса социологического института INSA по заказу газеты Bild.
"Рейтинг АдГ поднялся до рекордных 29%. При этом блок ХДС/ХСС продолжают терять свои позиции, его поддержка сократилась до 22%. СДПГ и вовсе теперь набирает всего 12%", - говорится в материале издания.
Таким образом, как отмечает Bild, с момента парламентских выборов 23 февраля 2025 года АдГ прибавила более восьми процентных пунктов (с 20,8%) и полностью перевернула прежний разрыв с ХДС/ХСС в свою пользу.
Среди других политических партий рост продемонстрировала также партия "Зеленые", чей рейтинг поднялся до двухлетнего максимума в 14%. Тем временем, как следует из результатов опроса, поддержка партии "Левые" сократилась до 10%.
Как пояснил руководитель INSA Герман Бинкерт, политический ландшафт Германии претерпевает фундаментальные изменения: АдГ стала сильнейшей силой в спектре справа от центра, а "Зеленые" возглавили левоцентристский лагерь.
"Если эта тенденция сохранится, то в будущем предвыборная борьба в ФРГ будет вестись между двумя полюсами - АдГ и "Зелеными", - прогнозирует Бинкерт.
Опрос проводился с 11 по 15 мая. В исследовании приняли участие 1203 человека. Статистическая погрешность составила плюс-минус 2,9 процентных пункта.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы.
Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
