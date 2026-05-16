03:56 16.05.2026
Немецкий политик рассказал, когда в стране закончатся запасы нефти

Нимайер: в Германии к концу мая кончится нефть, полученная по "Дружбе"

Пустые нефтяные резервуары на нефтеперерабатывающем заводе BP в Гельзенкирхене, Германия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что в Германии ожидается дефицит нефти к концу мая из-за истощения запасов, полученных по нефтепроводу "Дружба".
  • Он отметил, что министр экономики и энергетики Германии Катарина Райхе еще в марте предупредила о риске серьезного дефицита горючего в мае, и теперь страна приближается именно к этой точке.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Германию ожидает дефицит нефти к концу мая на фоне истощения запасов, полученных ранее по нефтепроводу "Дружба", заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Не позже конца мая у нас закончится нефть, которую еще успели получить по "Дружбе" для нефтеперерабатывающего завода в Шведте (обеспечивает топливом в том числе Берлин - ред.)", - сказал Нимайер.
Он отметил, что министр экономики и энергетики Германии Катарина Райхе еще в марте предупредила о риске серьезного дефицита горючего в мае, и теперь страна приближается именно к этой точке.
Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле сообщил, что поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба". Эта ситуация связана с техническими возможностями. Как утверждал представитель минэкономики Германии Даниэль Греве, прекращение транзита казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию не привело к значительному снижению загрузки нефтеперерабатывающего завода РСК в Шведте.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
