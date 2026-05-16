Группировка войск "Запад" освободила Боровую, заявил Герасимов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Боровая.
- Группировка войск «Запад» успешно действует на богуславском и рубцовском направлениях.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группировка "Запад" освободила населенный пункт Боровая и успешно действует на богуславском и рубцовском направлениях, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов, слова которого приводит Минобороны России.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад", на одном из командных пунктов заслушал доклад командующего группировкой Сергея Кузовлева и доклады командующих объединениями и поставил задачи на дальнейшие действия.
"Группировка войск "Запад" успешно действуют на богуславском и рубцовском направлениях. Соединения первой танковой армии освободили населенный пункт Боровая", - доложил Герасимов.
