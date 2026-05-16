Рейтинг@Mail.ru
Герасимов проверил работу группировки "Запад" и поставил дальнейшие задачи - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:43 16.05.2026 (обновлено: 11:40 16.05.2026)
Герасимов проверил работу группировки "Запад" и поставил дальнейшие задачи

Минобороны РФ: Герасимов провел проверку группировки войск "Запад"

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил работу группировки «Запад».
  • Герасимов заслушал доклады о результатах выполнения боевых задач и подвел итоги, отметив успехи соединений и воинских частей группировки «Запад».
  • Герасимов поставил задачи на дальнейшие действия и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проверил работу группировки "Запад" и поставил перед ней дальнейшие задачи, сообщило журналистам Минобороны России.
«

"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад", - говорится в сообщении.

Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
ВСУ в феврале-марте потеряли более трех тысяч боевиков, заявил Герасимов
21 апреля, 08:03
На командном пункте одного из объединений Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач, добавили в ведомстве.
«
"Подводя итоги начальник Генерального штаба отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск "Запад" и поставил задачи на дальнейшие действия", - подчеркнули в МО.
В завершении работы он вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий, заключили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала