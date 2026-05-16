16:25 16.05.2026 (обновлено: 16:36 16.05.2026)
Россия победила Китай и выиграла турнир в Ганьчжоу

Сборная России по гандболу обыграла команду Китая и выиграла турнир в Ганьчжоу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по гандболу стала победителем турнира в Ганьчжоу.
  • В заключительном матче россияне обыграли команду Китая со счетом 28:26.
  • Ранее российская команда одержала победы над молодежной сборной Китая до 20 лет, сборной Гонконга и командой Белоруссии.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сборная России по гандболу обыграла команду Китая в заключительном матче международного турнира среди мужских команд в Ганьчжоу.
Встреча завершилась победой россиян со счетом 28:26.
Ранее на турнире в Ганьчжоу российская команда под руководством тренера Льва Воронина одержала победы над молодежной сборной Китая до 20 лет (44:26), сборной Гонконга (44:11) и командой Белоруссии (35:33). Сборная России заняла первое место на турнире.
В 2022 году российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В марте 2026 года совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские и молодежные команды.
