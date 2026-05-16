Россиянка Ганакова завоевала серебро ЧЕ по пулевой стрельбе среди юниорок

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россиянка Валерия Ганакова завоевала серебряную медаль в стрельбе на 25 м из малокалиберного пистолета среди юниорок на чемпионате Европы в хорватском Осиеке.
В финале ее результат составил 25 баллов. Победу одержала Ева Водопивец (27) из Словении, третьей стала белоруска Александра Петрова (20).
Чемпионат Европы в Осиеке завершится 17 мая. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.