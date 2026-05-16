"Торпедо" обыграло "Енисей" в заключительном матче Первой лиги

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Московское "Торпедо" на своем поле обыграло красноярский "Енисей" в матче последнего, 34-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба, в составе которого гол забил Глеб Шевченко (29-я минута).
16 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
30’ • Глеб Шевченко
Ранее победителем Первой лиги стал московский клуб "Родина", второе место с аналогичным количеством очков занял воронежский "Факел", клубы вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ). В стыковых матчах за выход в высший дивизион чемпионата России сыграют екатеринбургский "Урал" и волгоградский "Ротор".
По итогам турнира Первую лигу покинули новороссийский "Черноморец", саратовский "Сокол" и "Чайка" из села Песчанокопское (Ростовская область).