21:35 16.05.2026
"Торпедо" обыграло "Енисей" в заключительном матче Первой лиги сезона-2025/26

  • Московское «Торпедо» обыграло красноярский «Енисей» в матче последнего, 34-го тура футбольной Первой лиги со счетом 1:0.
  • «Торпедо» завершило чемпионат на девятом месте с 46 очками, «Енисей» занял шестое место с 49 очками.
  • Победителем Первой лиги стал московский клуб «Родина», второе место занял воронежский «Факел», оба клуба вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Московское "Торпедо" на своем поле обыграло красноярский "Енисей" в матче последнего, 34-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба, в составе которого гол забил Глеб Шевченко (29-я минута).
"Торпедо" набрало 46 очков и завершило чемпионат на девятом месте в турнирной таблице, "Енисей" (49 очков) расположился на шестой позиции.
Ранее победителем Первой лиги стал московский клуб "Родина", второе место с аналогичным количеством очков занял воронежский "Факел", клубы вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ). В стыковых матчах за выход в высший дивизион чемпионата России сыграют екатеринбургский "Урал" и волгоградский "Ротор".
По итогам турнира Первую лигу покинули новороссийский "Черноморец", саратовский "Сокол" и "Чайка" из села Песчанокопское (Ростовская область).
