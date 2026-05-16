Генсек ФИФА обсудит с Ираном участие сборной страны в ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
11:16 16.05.2026
Генсек ФИФА обсудит с Ираном участие сборной страны в ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек ФИФА Маттиас Графстрем встретится с представителями Федерации футбола Ирана, чтобы обсудить гарантии для участия иранской сборной в чемпионате мира 2026 года.
  • Сборная Ирана должна сыграть в США против сборных Новой Зеландии, Бельгии и Египта на групповом этапе чемпионата мира.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Маттиас Графстрём встретится в субботу в Стамбуле с представителями Федерации футбола Ирана по поводу участия национальной команды в чемпионате мира, сообщает агентство Рейтер.
Ранее Иран требовал гарантировать безопасность футболистам в связи с еще не урегулированным военным конфликтом между Тегераном и Вашингтоном. ФИФА 30 апреля заявила, что сборная Ирана будет участвовать в чемпионате мира и проведет свои матчи в США.
Иран выдвинул десять условий участия своей сборной в чемпионате мира в США
9 мая, 18:05
По информации источника, Графстрём предложит иранской стороне гарантии для участия команды в первенстве, которое пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (16 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (27 июня).
Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил о невозможности участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года с учетом геополитической обстановки. После заявления президента США Дональда Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от ФИФА отозвать решение о проведении турнира в США. Затем генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в чемпионате мира. Позднее на странице посольства Ирана в Мексике в X появлялась информация о том, что федерация футбола страны ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей из США в Мексику. После этого официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила о готовности иранцев выступить на турнире.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Иран сообщил ФИФА о разрушении футбольной инфраструктуры
30 марта, 10:23
 
ФутболСпортИранСШАМексикаДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
