"Фрайбург" — "РБ Лейпциг": смотреть онлайн матч Бундеслиги 16 мая - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
15:30 16.05.2026

"Фрайбург" — "РБ Лейпциг": смотреть онлайн матч Бундеслиги 16 мая

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. "Фрайбург" и "РБ Лейпциг" встретятся в матче 34-го тура чемпионата Германии.
Во сколько начало
Встреча состоится 16 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Бундеслига
16 мая 2026 • начало в 16:30
Завершен
Фрайбург
4 : 1
РБ Лейпциг
24‎’‎ • Ян-Никлас Бесте
26‎’‎ • Игор Матанович
(Йоан Манзамби)
47‎’‎ • Маттиас Гинтер
(Жорди Макенго)
75‎’‎ • Дерри Шерхант
(Игор Матанович)
33‎’‎ • Форзан Ассан Уэдраого
(Yan Diomande)
