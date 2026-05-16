Суд во Франции приговорил марокканского певца к пяти годам тюрьмы

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в коммуне Драгиньян на юге Франции признал певца из Марокко Саада Ламджарреда виновным в изнасиловании девушки-бармена и приговорил его к пяти годам тюремного заключения.

Ламджарред познакомился с девушкой в окрестностях Сен-Тропе в 2018 году, после чего, по мнению обвинения, совершил преступление.

Певец является фигурантом нескольких дел об изнасиловании и сексуальных домогательствах в разных странах.

ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости. Суд в коммуне Драгиньян на юге Франции признал популярного в арабских странах певца из Марокко Саада Ламджарреда виновным в изнасиловании девушки-бармена и приговорил его к пяти годам тюремного заключения, сообщает телеканал BFMTV

BFMTV сообщал в понедельник, что Ламджарред предстал перед судом в Драгиньяне по обвинению в изнасиловании девушки-бармена в окрестностях курортного города Сен-Тропе в 2018 году.

"Марокканский певец Саад Ламджарред был (признан виновным и - ред.) приговорен судом присяжных Драгиньяна в эту пятницу, 15 мая, к пяти годам тюремного заключения за изнасилование молодой девушки (бармена - ред.), с которой он познакомился в окрестностях Сен-Тропе в 2018 году", - говорится в сообщении.

Суд над Ламджарредом проходил за закрытыми дверями, а инстанция не выдавала предварительного ордера на его арест, за счет чего певец участвовал в процессе как свободный человек, а не как задержанный. Прокуратура во время разбирательства требовала 10-летнего тюремного срока для артиста, однако судьи приняли решение о пятилетнем сроке. Услышав приговор суда, певец со слезами на глазах обнял свою жену и тещу, которые присутствовали на оглашении решения инстанции, уточняет телеканал.

По информации BFMTV, Ламджарреда также обязали выплатить подавшей на него в суд девушке 30 тысяч евро компенсации и оплатить судебные издержки в размере пяти тысяч евро. Адвокат певца Кристиан Сен-Пале отказался комментировать приговор суда Драгиньяна, а адвокат потерпевшей Доминик Ларданс заявил, что "доволен" результатом разбирательства.

События, за которые судили Ламджарреда, произошли в августе 2018 году, когда, согласно обвинению, певец познакомился с молодой сотрудницей бара одного из отелей в Сен-Тропе. Он, по мнению обвинения, угостил девушку спиртным, после чего отвел ее к себе в номер, попытался поцеловать и изнасиловал, а потерпевшая не оказала сопротивления из страха. Певец во время рассмотрения этого дела отрицал обвинения в свой адрес, говорится в материале.