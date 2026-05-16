Рейтинг@Mail.ru
Суд во Франции приговорил марокканского певца к пяти годам тюрьмы - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 16.05.2026
Суд во Франции приговорил марокканского певца к пяти годам тюрьмы

Марокканского певца Ламджарреда приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование

© AP Photo / Nicolas GarrigaСотрудник полиции в Париже
Сотрудник полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© AP Photo / Nicolas Garriga
Сотрудник полиции в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в коммуне Драгиньян на юге Франции признал певца из Марокко Саада Ламджарреда виновным в изнасиловании девушки-бармена и приговорил его к пяти годам тюремного заключения.
  • Ламджарред познакомился с девушкой в окрестностях Сен-Тропе в 2018 году, после чего, по мнению обвинения, совершил преступление.
  • Певец является фигурантом нескольких дел об изнасиловании и сексуальных домогательствах в разных странах.
ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости. Суд в коммуне Драгиньян на юге Франции признал популярного в арабских странах певца из Марокко Саада Ламджарреда виновным в изнасиловании девушки-бармена и приговорил его к пяти годам тюремного заключения, сообщает телеканал BFMTV.
BFMTV сообщал в понедельник, что Ламджарред предстал перед судом в Драгиньяне по обвинению в изнасиловании девушки-бармена в окрестностях курортного города Сен-Тропе в 2018 году.
Рафаэль Мир - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Победителю Лиги Европы грозит 10 лет тюрьмы за изнасилование, пишут СМИ
6 марта, 12:56
"Марокканский певец Саад Ламджарред был (признан виновным и - ред.) приговорен судом присяжных Драгиньяна в эту пятницу, 15 мая, к пяти годам тюремного заключения за изнасилование молодой девушки (бармена - ред.), с которой он познакомился в окрестностях Сен-Тропе в 2018 году", - говорится в сообщении.
Суд над Ламджарредом проходил за закрытыми дверями, а инстанция не выдавала предварительного ордера на его арест, за счет чего певец участвовал в процессе как свободный человек, а не как задержанный. Прокуратура во время разбирательства требовала 10-летнего тюремного срока для артиста, однако судьи приняли решение о пятилетнем сроке. Услышав приговор суда, певец со слезами на глазах обнял свою жену и тещу, которые присутствовали на оглашении решения инстанции, уточняет телеканал.
По информации BFMTV, Ламджарреда также обязали выплатить подавшей на него в суд девушке 30 тысяч евро компенсации и оплатить судебные издержки в размере пяти тысяч евро. Адвокат певца Кристиан Сен-Пале отказался комментировать приговор суда Драгиньяна, а адвокат потерпевшей Доминик Ларданс заявил, что "доволен" результатом разбирательства.
События, за которые судили Ламджарреда, произошли в августе 2018 году, когда, согласно обвинению, певец познакомился с молодой сотрудницей бара одного из отелей в Сен-Тропе. Он, по мнению обвинения, угостил девушку спиртным, после чего отвел ее к себе в номер, попытался поцеловать и изнасиловал, а потерпевшая не оказала сопротивления из страха. Певец во время рассмотрения этого дела отрицал обвинения в свой адрес, говорится в материале.
Марокканский певец является фигурантом нескольких дел об изнасиловании и сексуальных домогательствах. В частности, его судили по обвинению в этих преступлениях в Марокко в 2015 году и в США в 2010 году. Во Франции Ламджарред тоже становился фигурантом уголовного дела по обвинению в изнасиловании: в 2023 году суд присяжных Парижа приговорил его к шести годам тюремного заключения, однако в дальнейшем он обжаловал приговор, напоминает телеканал.
Британский актер Рассел Брэнд. 2012 год - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Британская полиция выдвинула обвинения в изнасиловании экс-мужу Кэти Перри
23 декабря 2025, 21:18
 
В миреСен-ТропеФранцияМарокко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала