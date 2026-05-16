Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стратегия Запада по ослаблению России через поддержку Украины не работает.
- Фицо обвинил Европу в разжигании конфликта на Украине и выразил желание скорее его урегулировать.
БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Выбранная Западом стратегия по ослаблению России через поддержку Украины не работает, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Стратегия, которую Запад поддерживает, что поддержка этой войны (на Украине - ред.) должна послужить для ослабления России, просто не работает", - сказал Фицо в ходе дискуссии со словацкими студентами, видеозапись которой опубликована на его официальной странице в социальной сети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ