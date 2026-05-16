Эрдоган заявил о верности Турции курсу на вступление в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Турция сохраняет приверженность цели вступления в Евросоюз, несмотря на дискриминационные подходы и неоднозначную политику в отношении Анкары, заявил Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не является обузой для международных структур, а, напротив, вносит вклад в их развитие и усиливает их значение.

Переговоры о вступлении Турции в ЕС начались в 2005 году, на данный момент открыты 16 из 35 переговорных глав.

АНКАРА, 16 мая - РИА Новости. Турция сохраняет приверженность цели вступления в Евросоюз, несмотря на дискриминационные подходы и неоднозначную политику в отношении Анкары, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Несмотря на то, что до сих пор в отношении Турции время от времени применялись меры - то неоднозначные, то откровенно дискриминационные, - мы по-прежнему остаемся верными нашему предложению о вступлении", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Казахстана

По словам турецкого лидера, Анкара рассматривает членство в ЕС не как инструмент соперничества, а как возможность укрепления как самой Турции, так и Европейского союза.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не является обузой для международных структур, а, напротив, вносит вклад в их развитие и усиливает их значение.

Президент Турции также заявил, что в ЕС периодически звучат "неудачные и поверхностные" заявления в адрес Анкары. По его мнению, подобная позиция наносит ущерб самому Евросоюзу на фоне глобальных изменений в мире.

Эрдоган назвал Турцию "огромной возможностью" для ЕС и заявил, что Европа находится на перепутье и должна принять историческое решение относительно дальнейших отношений с Анкарой.

Турция официально подала заявку на членство в ЕС в 1987 году, а переговоры о вступлении начались в 2005 году. На данный момент открыты 16 из 35 переговорных глав.