Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: 18 старых домов в Западном Дегунине расселили в рамках реновации - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 16.05.2026 (обновлено: 17:22 16.05.2026)
Ефимов: 18 старых домов в Западном Дегунине расселили в рамках реновации

Ефимов: 18 старых домов на севере Москвы расселили в рамках реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Жителей 18 старых домов в районе Западное Дегунино на севере Москвы расселили по программе реновации и дали им новое жилье, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Переселение по программе реновации в районе Западное Дегунино началось весной 2021 года. Первыми новоселье в жилом комплексе на Ангарской улице отметили горожане из пятиэтажки на Коровинском шоссе. За пять лет город полностью расселил 18 домов старого жилого фонда. Более четырех тысяч москвичей, которые ранее проживали в них, уже переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города уточнил, что всего в районе собираются расселить 45 домов старого фонда и предоставить новые квартиры 9,6 тысячам человек.
В этот раз расселяют 18 старых домов, причем 11 из них их уже снесли. Для этого используют технологию "умный снос", в ходе которой здание разбирают на части, а весь мусор сортируют и отдают на переработку, отмечается в сообщении градкомплекса.
Всего в Западном Дегунине новые квартиры по реновации предоставили пока 5 тысячам человек из 23 домов.
Реновация длится в Москве с 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч домов и около 1 миллиона человек. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реновации вдвое. Он также рассказал о сдаче нового дома по программе реновации в Алексеевском районе.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала