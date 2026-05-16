Ефимов: 18 старых домов в Западном Дегунине расселили в рамках реновации

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Жителей 18 старых домов в районе Западное Дегунино на севере Москвы расселили по программе реновации и дали им новое жилье, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Переселение по программе реновации в районе Западное Дегунино началось весной 2021 года. Первыми новоселье в жилом комплексе на Ангарской улице отметили горожане из пятиэтажки на Коровинском шоссе. За пять лет город полностью расселил 18 домов старого жилого фонда. Более четырех тысяч москвичей, которые ранее проживали в них, уже переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Замглавы города уточнил, что всего в районе собираются расселить 45 домов старого фонда и предоставить новые квартиры 9,6 тысячам человек.

В этот раз расселяют 18 старых домов, причем 11 из них их уже снесли. Для этого используют технологию "умный снос", в ходе которой здание разбирают на части, а весь мусор сортируют и отдают на переработку, отмечается в сообщении градкомплекса.

Всего в Западном Дегунине новые квартиры по реновации предоставили пока 5 тысячам человек из 23 домов.