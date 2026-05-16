"Иранские фейерверки" в Дубае помогли очистить город, заявил Дуров

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров написал, что скучает по "иранским фейерверкам", которые помогли очистить Дубай от "особо впечатлительных" людей.
"Дубай снова полон пробок и толп. Уже скучаю по иранским фейерверкам, которые помогли очистить город от особо впечатлительных (людей - ред.). ПВО ОАЭ отлично зарекомендовала себя в условиях обстрелов. При налоге в 0% мы получаем защиту лучше, чем европейцы, платящие 50%", - отметил он в своем Telegram-канале.
В начале марта на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке Дуров заявил, что уехал из ОАЭ в Европу, при этом отметив, что хотел бы туда вернуться из-за уровня преступности в европейских странах.
В ходе эскалации повреждения получили аэропорт Дубая и ряд отелей, сообщалось о взрывах в городе. Туристам приходилось прятаться от взрывов, а из-за отмены рейсов они столкнулись с трудностями с возвращением на родину.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.