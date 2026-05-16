МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему воль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока номер один", - сказал Лихачев.
В самом городе в результате атак выведены из строя обе автозаправочные станции, отметил он.
"Дроны охотятся на грузовые машины и автобусы, фактически препятствуя завозу продуктов питания и товаров первой необходимости", - добавил глава "Росатома".
Лихачев напомнил, что в четверг двое сотрудников Запорожской АЭС пострадали в результате попадания в их машину боевого дрона ВСУ.
"Один – в тяжелом состоянии, второй – средней тяжести", - сказал Лихачев.
По его словам, машина была атакована всего в 100 метрах от забора, окружающего АЭС, сами сотрудники в этот момент выполняли свои служебные обязанности.
"Даже на этом противники не успокоился. Еще в течении часа боевые дроны не подпускали скорую к месту атаки и сама последовавшая эвакуация раненых была похожа на военную операцию. В этот же день баротравму получил служащий мэрии в результате попадания дрона по зданию администрации", - добавил глава "Росатома".