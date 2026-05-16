Рейтинг@Mail.ru
Дрон-камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 16.05.2026 (обновлено: 18:14 16.05.2026)
Дрон-камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС

Лихачев: дрон ВСУ ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон-камикадзе ВСУ ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
  • В результате атак выведены из строя обе автозаправочные станции в городе, дроны препятствуют завозу продуктов питания и товаров первой необходимости.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
«
"Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему воль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока номер один", - сказал Лихачев.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Лихачев назвал ключевую тему предстоящих консультаций России и МАГАТЭ
Вчера, 17:48
В самом городе в результате атак выведены из строя обе автозаправочные станции, отметил он.
«
"Дроны охотятся на грузовые машины и автобусы, фактически препятствуя завозу продуктов питания и товаров первой необходимости", - добавил глава "Росатома".
Лихачев напомнил, что в четверг двое сотрудников Запорожской АЭС пострадали в результате попадания в их машину боевого дрона ВСУ.
"Один – в тяжелом состоянии, второй – средней тяжести", - сказал Лихачев.
По его словам, машина была атакована всего в 100 метрах от забора, окружающего АЭС, сами сотрудники в этот момент выполняли свои служебные обязанности.
"Даже на этом противники не успокоился. Еще в течении часа боевые дроны не подпускали скорую к месту атаки и сама последовавшая эвакуация раненых была похожа на военную операцию. В этот же день баротравму получил служащий мэрии в результате попадания дрона по зданию администрации", - добавил глава "Росатома".
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
На ЗАЭС назвали атаки ВСУ на Энергодар психологическим давлением
15 мая, 08:14
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала