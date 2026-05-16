В Днепропетровске сотрудник военкомата сбил ребенка на детской площадке
22:27 16.05.2026
В Днепропетровске сотрудник военкомата сбил ребенка на детской площадке

В Днепропетровске ребенок пострадал при задержании мужчины сотрудником ТЦК

© РИА Новости / Стрингер
Скорая помощь на Украине
Скорая помощь на Украине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Днепропетровске во время задержания мужчины сотрудник ТЦК сбил девочку на детской площадке.
  • Ребенок получил травму, упав и ударившись головой.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Ребенка травмировали на детской площадке в Днепропетровске во время задержания мужчины сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Днепропетровске во время жесткого задержания мужчины "людолов" сбил ребенка на детской площадке. Девочка упала и ударилась головой, получив травму",- сообщил собеседник агентства.
Представитель силовых структур добавил, что в Киеве женщина, которая выгуливала собаку, сумела отбить у сотрудников территориального центра комплектования мужчину.
