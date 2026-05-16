ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям трех механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Кирово, Малокатериновка, Одаровка и Преображенка Запорожской области.
- Противник за сутки потерял до 65 военных и 15 автомобилей.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных и 15 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в субботу в Минобороны РФ.
«
"Уничтожены до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям трех механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Кирово, Малокатериновка, Одаровка и Преображенка Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18