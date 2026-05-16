Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" вышло в финал Кубка России по волейболу - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
21:43 16.05.2026 (обновлено: 03:36 17.05.2026)
"Динамо" вышло в финал Кубка России по волейболу

"Динамо" обыграло "Локомотив" в полуфинале "Финала шести" Кубка России

© Соцсети "Динамо"Волейболисты "Динамо"
Волейболисты Динамо - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Соцсети "Динамо"
Волейболисты "Динамо". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московское «Динамо» обыграло новосибирский «Локомотив» в полуфинале Кубка России по волейболу среди мужских команд.
  • В финале «Динамо» сыграет против петербургского «Зенита».
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло новосибирский "Локомотив" в полуфинальном матче "Финала шести" Кубка России по волейболу среди мужских команд в Москве.
Встреча завершилась со счетом 3-2 (22:25, 25:18, 22:25, 25:23, 15:11) в пользу столичного клуба.
В финале турнира 17 мая "Динамо" сыграет против петербургского "Зенита". "Локомотив", который является действующим обладателем Кубка России, поборется с казанским "Зенитом" за бронзовые медали турнира.
Волейболисты ВК Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
"Зенит" вышел в финал Кубка России
Вчера, 18:05
 
ВолейболСпортДинамо (Москва)Зенит (Санкт-Петербург)Кубок России по волейболу среди мужчин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    Чайка
    5
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    656
    274
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Манчестер Сити
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Хоффенхайм
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Кельн
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Италия
    Канада
    0
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала