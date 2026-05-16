В Дагестане автомобиль насмерть сбил ребенка
14:12 16.05.2026 (обновлено: 14:23 16.05.2026)
В Дагестане автомобиль насмерть сбил ребенка

© Фото : Прокуратура Республики Дагестан/Telegram — Место наезда автомобиля на ребенка в Кизилюрте, Дагестан
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В дагестанском Кизилюрте автомобиль сбил ребенка.
  • Девятилетний мальчик скончался от полученных травм в больнице.
  • За рулем автомобиля находилась 35-летняя жительница Ханты-Мансийского автономного округа.
МАХАЧКАЛА, 16 мая - РИА Новости. Автомобиль наехал на ребенка в дагестанском Кизилюрте, от полученных травм он скончался в больнице, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Пресс-служба МВД Дагестана сообщила, что погибшему мальчику было девять лет, а за рулем автомобиля находилась 35-летняя жительница Ханты-Мансийского автономного округа.
"По версии следствия, 15 мая… в городе Кизилюрте водитель автомобиля марки Mercedes-Benz GL 550 4-МА, нарушив правила дорожного движения, допустила наезд на пешехода 2017 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электрическом самокате… Ребенок скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
