У Андреевой и Шнайдер есть шансы выиграть турнир в Риме, считает Чесноков - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
20:19 16.05.2026
У Андреевой и Шнайдер есть шансы выиграть турнир в Риме, считает Чесноков

© AP Photo / Manu FernandezМирра Андреева и Диана Шнайдер
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал парного турнира категории WTA 1000 в Риме.
  • В финале они сыграют с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар.
  • Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что у Андреевой и Шнайдер есть шансы выиграть турнир.
КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер имеют высокие шансы выиграть парный разряд турнира в категории WTA 1000 в Риме, заявил РИА Новости финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
В субботу Андреева и Шнайдер одержали победу над австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пегулой в полуфинале парного турнира категории WTA 1000 в Риме. В финале россиянки сыграют с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар.
"На турнире в Мадриде Мирра и Диана проиграли в финале опытным парницам. Для Андреевой и Шнайдер парный разряд все-таки не их конек, и они обе больше настраиваются на одиночку. Но второй раз подряд они выходят в финал, что является очень хорошим результатом. Думаю, у них есть шансы победить на этом турнире, потому что они уже обыгрывали Кристину Букшу на Олимпийских играх", - сказал Чесноков.
