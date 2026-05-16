У Андреевой и Шнайдер есть шансы выиграть турнир в Риме, считает Чесноков

КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер имеют высокие шансы выиграть парный разряд турнира в категории WTA 1000 в Риме, заявил РИА Новости финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
В субботу Андреева и Шнайдер одержали победу над австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пегулой в полуфинале парного турнира категории WTA 1000 в Риме. В финале россиянки сыграют с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар.
"На турнире в Мадриде Мирра и Диана проиграли в финале опытным парницам. Для Андреевой и Шнайдер парный разряд все-таки не их конек, и они обе больше настраиваются на одиночку. Но второй раз подряд они выходят в финал, что является очень хорошим результатом. Думаю, у них есть шансы победить на этом турнире, потому что они уже обыгрывали Кристину Букшу на Олимпийских играх", - сказал Чесноков.