В Набережных Челнах вспыхнул пожар на производственной площадке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Набережных Челнах ликвидируют пожар на производственной площадке.
- Горит полимерная продукция на площади более 6 тысяч квадратных метров.
- Погибших и пострадавших нет, к тушению пожара привлекаются 70 человек и 23 единицы техники.
КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Подразделения МЧС России ликвидируют пожар на территории производственной площадки в Набережных Челнах, где на площади более 6 тысяч квадратных метров горит полимерная продукция, сообщает мэрия города на странице "ВКонтакте".
"В 02.46 мск 16 мая по системе "Глонасс-112" в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о пожаре по адресу: Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Авторемонтная, дом №20/2", - говорится в сообщении.
Уточняется, что горит полимерная продукция на открытой площадке. Площадь пожара составляет более 6 тысяч квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет.
К тушению пожара привлекаются 70 человек и 23 единицы техники.