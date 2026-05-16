В Набережных Челнах вспыхнул пожар на производственной площадке

КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Подразделения МЧС России ликвидируют пожар на территории производственной площадки в Набережных Челнах, где на площади более 6 тысяч квадратных метров горит полимерная продукция, сообщает мэрия города на странице "ВКонтакте".