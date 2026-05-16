Рейтинг@Mail.ru
В Набережных Челнах вспыхнул пожар на производственной площадке - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 16.05.2026 (обновлено: 09:56 16.05.2026)
В Набережных Челнах вспыхнул пожар на производственной площадке

В Набережных Челнах ликвидируют пожар на площади более 6 тысяч квадратов

© Фото : ГУ МЧС России по Республике ТатарстанЛиквидация пожара на производственной площадке в Набережных Челнах
Ликвидация пожара на производственной площадке в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Ликвидация пожара на производственной площадке в Набережных Челнах
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Набережных Челнах ликвидируют пожар на производственной площадке.
  • Горит полимерная продукция на площади более 6 тысяч квадратных метров.
  • Погибших и пострадавших нет, к тушению пожара привлекаются 70 человек и 23 единицы техники.
КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Подразделения МЧС России ликвидируют пожар на территории производственной площадки в Набережных Челнах, где на площади более 6 тысяч квадратных метров горит полимерная продукция, сообщает мэрия города на странице "ВКонтакте".
«

"В 02.46 мск 16 мая по системе "Глонасс-112" в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о пожаре по адресу: Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Авторемонтная, дом №20/2", - говорится в сообщении.

Уточняется, что горит полимерная продукция на открытой площадке. Площадь пожара составляет более 6 тысяч квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет.
К тушению пожара привлекаются 70 человек и 23 единицы техники.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Спасатели локализовали пожар на атакованном предприятии в Рязани
Вчера, 11:08
 
ПроисшествияНабережные ЧелныРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала