В Роскачестве рассказали, можно ли оформить больничный после увольнения
09:57 16.05.2026 (обновлено: 10:01 18.05.2026)
В Роскачестве рассказали, можно ли оформить больничный после увольнения

Роскачество: оформить больничный можно в течение 30 дней после увольнения

Пациент на приеме у врача. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудник может оформить больничный и получить выплату, если заболел в течение 30 дней после увольнения, не будучи трудоустроенным на новом месте, рассказали в Департаменте организационного развития Роскачества.
  • Больничный оплачивается в размере 60% от среднего заработка за последние два года вне зависимости от стажа.
  • Уход на больничный перед увольнением может уменьшить размер выходного пособия после вступления в силу новых правил расчета среднего заработка.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сотрудник может оформить больничный и получить выплату, если заболел в течение 30 дней после увольнения, не будучи трудоустроенным на новом месте, рассказали в Департаменте организационного развития Роскачества.
"Человек сохраняет право на выплату пособия по временной нетрудоспособности, если заболел в течение 30 календарных дней после увольнения... Бывший сотрудник не должен быть официально трудоустроен на новом месте на момент открытия больничного листа", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Роскачество.
По словам экспертов Роскачества, такой больничный оплачивается размере 60% от среднего заработка за последние два года вне зависимости от стажа.
В августе 2025 года эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская рассказала РИА Новости, что уход на больничный перед увольнением может уменьшить размер выходного пособия после вступления в силу новых правил расчета среднего заработка.
