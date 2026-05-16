В Роскачестве рассказали, можно ли оформить больничный после увольнения

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудник может оформить больничный и получить выплату, если заболел в течение 30 дней после увольнения, не будучи трудоустроенным на новом месте, рассказали в Департаменте организационного развития Роскачества.

Больничный оплачивается в размере 60% от среднего заработка за последние два года вне зависимости от стажа.

Уход на больничный перед увольнением может уменьшить размер выходного пособия после вступления в силу новых правил расчета среднего заработка.

"Человек сохраняет право на выплату пособия по временной нетрудоспособности, если заболел в течение 30 календарных дней после увольнения... Бывший сотрудник не должен быть официально трудоустроен на новом месте на момент открытия больничного листа", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Роскачество

