Названы регионы-лидеры по открытию небольшого бизнеса

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Компании малого и среднего бизнеса активнее всего за последние три года открывались в новых регионах России, а также Дагестане, Калмыкии и Чеченской Республике, выяснили аналитики проекта "Контур.Фокус" для РИА Новости.

Также в пятерку лидеров попали Калмыкия (+119,02%) и Чечня (+66,94%).

Активный рост компаний МСБ в новых регионах аналитик "Контур.Фокус" Вероника Скороходова объяснила эффектом низкой базы.

"Активный рост компаний МСБ показывают новые регионы, где это можно объяснить интеграцией малого бизнеса в российское правовое поле и рост от низкой базы. Заметный рост сектора показывают Дагестан , Калмыкия, Чеченская Республика, где население активно вовлекается в предпринимательство, безусловно, оказывают влияние и меры господдержки", - отметила она.

Согласно исследованию, в этот период количество субъектов малого и среднего бизнеса в целом по России выросло на 11,75% - в мае 2023 года количество субъектов составляло 6,25 миллиона, тогда как в мае 2026 года их уже стало 6,98 миллиона. Быстрее всего растут направления курьерских, вспомогательных, рекрутинговых услуг и информационных технологий.

Субъекты малого и среднего бизнеса активнее всего ведут бизнес в сфере розничной торговли. С мая 2023 года, когда количество участников составляло 1,3 миллиона, это число выросло до 1,5 миллионов к маю 2026 года.