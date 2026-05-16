Названы регионы-лидеры по открытию небольшого бизнеса

10:16 16.05.2026 (обновлено: 10:48 16.05.2026)
  • Компании малого и среднего бизнеса активнее всего за последние три года открывались в новых регионах России: Херсонской области (+235%), Запорожской области (+119,02%), Донецкой Народной Республике (+82,95%).
  • В мае 2026 года количество субъектов малого и среднего бизнеса в целом по России достигло 6,98 миллиона, тогда как в мае 2023 года их было 6,25 миллиона (рост на 11,75%).
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Компании малого и среднего бизнеса активнее всего за последние три года открывались в новых регионах России, а также Дагестане, Калмыкии и Чеченской Республике, выяснили аналитики проекта "Контур.Фокус" для РИА Новости.
"Заметный прирост субъектов малого и среднего бизнеса наблюдается в новых регионах: Херсонской области (+235% за три года), Запорожской области (+119,02%), Донецкой Народной Республике (+82,95%)", - выяснили аналитики, изучив данные о регистрации бизнеса с мая 2023 года по май 2026 года.
Также в пятерку лидеров попали Калмыкия (+119,02%) и Чечня (+66,94%).
Активный рост компаний МСБ в новых регионах аналитик "Контур.Фокус" Вероника Скороходова объяснила эффектом низкой базы.
"Активный рост компаний МСБ показывают новые регионы, где это можно объяснить интеграцией малого бизнеса в российское правовое поле и рост от низкой базы. Заметный рост сектора показывают Дагестан, Калмыкия, Чеченская Республика, где население активно вовлекается в предпринимательство, безусловно, оказывают влияние и меры господдержки", - отметила она.
Согласно исследованию, в этот период количество субъектов малого и среднего бизнеса в целом по России выросло на 11,75% - в мае 2023 года количество субъектов составляло 6,25 миллиона, тогда как в мае 2026 года их уже стало 6,98 миллиона. Быстрее всего растут направления курьерских, вспомогательных, рекрутинговых услуг и информационных технологий.
Субъекты малого и среднего бизнеса активнее всего ведут бизнес в сфере розничной торговли. С мая 2023 года, когда количество участников составляло 1,3 миллиона, это число выросло до 1,5 миллионов к маю 2026 года.
Оптовая торговля находится на втором месте по популярности – в ней заняты 616 тысяч субъектов. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта с 595 тысячами участников занимает третье место, где за три года наблюдался рост на 18,71%.
При этом аналитики выявили ряд регионов, где рост субъектов малого и среднего бизнеса происходит медленнее всего – в Псковской области число таких компаний с мая 2023 года увеличилось только на 2,48%, в Мурманской области – на 3,07%, в Тульской области – на 3,69%, в Орловской области – на 4,21%, в Камчатском крае – на 4,92%.
