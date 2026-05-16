Орловский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки украинских БПЛА

- Два украинских беспилотника уничтожили ночью над Орловской областью.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Два украинских беспилотника уничтожены над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"Ночью на территории Орловской области уничтожены два вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Отмечается, что на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
