Врач предупредила об опасности диких лис и ежей

Домашние животные могут стать источником бешенства опосредованно, если их заразило больное животное.

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая - РИА Новости. Контактировать с дикими животными в лесу, в том числе с ежами и лисами, не стоит из-за риска заражения бешенством, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.

"В дикой природе не стоит контактировать ни с какими животными. Любое животное в лесу может быть потенциальным источником бешенства. И ежи, и еноты, и особенно лисы, которых любят люди прикармливать", - сказала собеседница агентства.