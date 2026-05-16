Врач предупредила об опасности диких лис и ежей
03:26 16.05.2026
Врач предупредила об опасности диких лис и ежей

РИА Новости: любое животное в лесу может быть потенциальным источником бешенства

© РИА Новости / Илья Наймушин
Детеныши ежа. Архивное фото
Детеныши ежа. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач Любовь Семейкина предупредила об опасности контакта с дикими животными в лесу, такими как ежи и лисы, из-за риска заражения бешенством.
  • Домашние животные могут стать источником бешенства опосредованно, если их заразило больное животное.
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая - РИА Новости. Контактировать с дикими животными в лесу, в том числе с ежами и лисами, не стоит из-за риска заражения бешенством, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"В дикой природе не стоит контактировать ни с какими животными. Любое животное в лесу может быть потенциальным источником бешенства. И ежи, и еноты, и особенно лисы, которых любят люди прикармливать", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что домашние животные могут стать источником бешенства опосредованно - если их заразило больное животное.
