15:05 16.05.2026
Названа причина ДТП с поездом в Бангкоке, где погибли восемь человек

© Фото : соцсети Последствия столкновения грузового поезда и автобуса в Бангкоке
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бангкоке произошло ДТП с участием поезда, при котором погибли не менее восьми человек.
  • Причиной аварии стал автобус городской транспортной службы, который остановился на путях на красный свет, из-за чего шлагбаум не смог закрыться, а поезд с контейнерами не успел остановиться.
ДЖАКАРТА, 16 мая — РИА Новости. Причиной ДТП в Бангкоке с участием поезда стал автобус, остановившийся на путях, заявил замминистра транспорта Таиланда Сирипонг Ангкасакулкиат.
Авария произошла в субботу у станции Маккасан на дороге Асок-Дин Даенг. Ранее газета Nation сообщала, что при столкновении погибли не менее восьми человек, еще несколько пострадали. По словам Ангкасакулкиата, автобус городской транспортной службы остановился на путях. Грузовой поезд, перевозивший контейнеры, не смог вовремя затормозить из-за большого веса состава.
"Автобус остановился на путях на красный свет, из-за чего шлагбаум не смог закрыться, а поезд с контейнерами не успел остановиться", — заявил Ангкасакулкиат журналистам.
После удара автобус загорелся, огонь также повредил несколько автомобилей и мотоциклов поблизости. Пожарные локализовали возгорание в течение нескольких минут, пострадавших доставили в больницы.
Глава транспортного управления Бангкока Киттикан Чомдуанг выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что власти окажут пострадавшим помощь и выплатят компенсации. Причины трагедии продолжают выясняться.
