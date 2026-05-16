Названа причина ДТП с поездом в Бангкоке, где погибли восемь человек

ДЖАКАРТА, 16 мая — РИА Новости. Причиной ДТП в Бангкоке с участием поезда стал автобус, остановившийся на путях, заявил замминистра транспорта Таиланда Сирипонг Ангкасакулкиат.

Авария произошла в субботу у станции Маккасан на дороге Асок-Дин Даенг. Ранее газета Nation сообщала, что при столкновении погибли не менее восьми человек, еще несколько пострадали. По словам Ангкасакулкиата, автобус городской транспортной службы остановился на путях. Грузовой поезд, перевозивший контейнеры, не смог вовремя затормозить из-за большого веса состава.