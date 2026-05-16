В Бангкоке при столкновении поезда с автобусом погибли восемь человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
ДЖАКАРТА, 16 мая — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, еще несколько пострадали в Бангкоке после того, как грузовой поезд столкнулся с общественным автобусом в районе станции Маккасан, сообщает газета Nation.
"В Бангкоке недалеко от станции Маккасан произошло столкновение грузового поезда с общественным автобусом. По предварительным данным, погибли восемь человек, многие получили ранения", - пишет издание.
По предварительным данным, грузовой поезд врезался в автобус, после от удара пострадали несколько легковых автомобилей и мотоциклов.
"В результате удара автобус сильно загорелся, периодически раздавались хлопки", - сообщает газета.
Обстоятельства трагедии и точное число раненых уточняются.
