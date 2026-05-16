Эксперт рассказал, когда лучше покупать автомобиль
03:37 16.05.2026
Эксперт рассказал, когда лучше покупать автомобиль

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт автомобильного портала «Дром» Сергей Арбузов сообщил, что ситуация с ценами на автомобильном рынке развивается непредсказуемо.
  • Покупать или менять автомобиль нужно в случае острой необходимости, а также рекомендуется объездить всех дилеров выбранной марки в городе.
  • Эксперт порекомендовал по возможности покупать машину в крупных городах, например в Москве, так как там больше шансов найти выгодные условия.
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Ситуация с ценами на автомобильном рынке в последние годы развивается непредсказуемо, поэтому продавать и покупать машину нужно тогда, когда возникла острая необходимость, сообщил РИА Новости эксперт автомобильного портала "Дром" Сергей Арбузов.
По его словам, последние четыре года продемонстрировали, что ситуация на автомобильном рынке развивается непредсказуемо, поэтому предугадать резкое снижение реальной цены автомобиля в 2026 году попросту невозможно.
"Поэтому совета два. Первый: покупать или менять автомобиль нужно в тех случаях, когда в этом возникла острая необходимость. Второй: если вы определились с конкретной маркой и моделью, выделите время и начинайте объезд всех дилеров этой марки, какие имеются в вашем городе", - сказал собеседник агентства.
Эксперт порекомендовал по возможности покупать машину в крупных городах, в частности в Москве.
"Здесь можно подобрать самые выгодные условия, а вот в небольших городах конкуренции между дилерами, как правило, нет вообще", - добавил Арбузов.
