Авианосец "Джеральд Форд" вернулся на базу в США

ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" (USS Gerald R. Ford) вернулся на базу в Норфолке, штат Вирджиния после 11 месяцев в море и участия в операции против Ирана, сообщил Военно-морской институт Соединенных Штатов.

Авианосец часто фигурировал в сводках происшествий на борту. По данным газеты New York Times, экипажу потребовалось более 30 часов, чтобы ликвидировать пожар, вспыхнувший в прачечной корабля в марте. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала в конце февраля о системных сбоях в вакуумной канализации авианосца.