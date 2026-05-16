Авианосец "Джеральд Форд" вернулся на базу в США

ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" (USS Gerald R. Ford) вернулся на базу в Норфолке, штат Вирджиния после 11 месяцев в море и участия в операции против Ирана, сообщил Военно-морской институт Соединенных Штатов.
Авианосец часто фигурировал в сводках происшествий на борту. По данным газеты New York Times, экипажу потребовалось более 30 часов, чтобы ликвидировать пожар, вспыхнувший в прачечной корабля в марте. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала в конце февраля о системных сбоях в вакуумной канализации авианосца.
"Авианосец вернулся в субботу на базу ВМС в Норфолке", - сообщает информационный портал института.
Сообщается, что авианосец находился в походе рекордные 326 дней.
Чтобы встретить авианосец и его экипаж из 4,5 тысячи моряков в Норфолк уже прибыл министр войны США Пит Хегсет.