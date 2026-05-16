Рейтинг@Mail.ru
Авианосец "Джеральд Форд" вернулся на базу в США - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 16.05.2026
Авианосец "Джеральд Форд" вернулся на базу в США

Авианосец "Джеральд Форд" вернулся на базу после участия в операции против Ирана

© Фото : U.S. Nav / Petty Officer 2nd Class Alice HustedАвианосец ВМС США USS Gerald R. Ford
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Фото : U.S. Nav / Petty Officer 2nd Class Alice Husted
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авианосец «Джеральд Форд» вернулся на базу в Норфолке после 11 месяцев в море и участия в операции против Ирана.
  • Во время похода авианосца произошли инциденты, включая пожар в прачечной и системные сбои в вакуумной канализации.
  • Для встречи авианосца и его экипажа из 4,5 тысячи моряков в Норфолк прибыл министр войны США Пит Хегсет.
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" (USS Gerald R. Ford) вернулся на базу в Норфолке, штат Вирджиния после 11 месяцев в море и участия в операции против Ирана, сообщил Военно-морской институт Соединенных Штатов.
Авианосец часто фигурировал в сводках происшествий на борту. По данным газеты New York Times, экипажу потребовалось более 30 часов, чтобы ликвидировать пожар, вспыхнувший в прачечной корабля в марте. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала в конце февраля о системных сбоях в вакуумной канализации авианосца.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
США еще не закончили с Ираном, заявил Трамп
15 мая, 15:18
"Авианосец вернулся в субботу на базу ВМС в Норфолке", - сообщает информационный портал института.
Сообщается, что авианосец находился в походе рекордные 326 дней.
Чтобы встретить авианосец и его экипаж из 4,5 тысячи моряков в Норфолк уже прибыл министр войны США Пит Хегсет.
Корабли и лодки в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
США не застраховали ни одно судно, проходящее через Ормузс, пишет FT
Вчера, 09:50
 
В миреСШАНорфолк (Виргиния)ИранДжеральд ФордПит Хегсет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала