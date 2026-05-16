В Армении десять человек задержали за препятствование предвыборной агитации

20:06 16.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Армении задержали десять человек за препятствование предвыборной агитации.
  • Задержанных подозревают в воспрепятствовании агитации правящей партии «Гражданский договор».
  • Парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня.
ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Десять человек задержаны в Армении за препятствование предвыборной агитации правящей партии "Гражданский договор", сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.
Ранее в армянском сегменте соцсетей появилось видео из города Ташир, на котором группа сторонников партии "Сильная Армения", возглавляемая предпринимателем Самвелом Карапетяном, встала на пути министра обороны Сурена Папикяна и его спутников, скандируя "Самвел! Самвел!". Папикян заявил, что действия участников акции противозаконны и потребовал от полицейских призвать их к порядку. Вскоре представителям правящей партии удалось продолжить движение.
"Сотрудники полиции МВД по подозрению в воспрепятствовании проведению агитации задержали 10 человек и доставили их в следственный орган", - заявил собеседник агентства.
Парламентские выборы состоятся в Армении 7 июня.
