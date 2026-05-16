В Армении десять человек задержали за препятствование предвыборной агитации

ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Десять человек задержаны в Армении за препятствование предвыборной агитации правящей партии "Гражданский договор", сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

"Сотрудники полиции МВД по подозрению в воспрепятствовании проведению агитации задержали 10 человек и доставили их в следственный орган", - заявил собеседник агентства.