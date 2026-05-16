13:57 16.05.2026
СМИ: власти Армении создают перед выборами русскоязычные фейковые аккаунты

Флаг Армении. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Армении создают русскоязычные фейковые аккаунты перед парламентскими выборами.
  • С этих аккаунтов выражают поддержку правящей партии «Гражданский договор» и Никола Пашиняну.
  • На фейковых аккаунтах пишут, что 7 июня якобы специально приедут из России, чтобы проголосовать за «Гражданский договор».
ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Власти Армении создают перед парламентскими выборами русскоязычные фейковые аккаунты, сообщает армянское онлайн-издание hraparak.am, ссылаясь на свои источники.
Парламентские выборы пройдут в Армении 7 июня.
"Власти создают русскоязычные фейки, которые активно пишут комментарии под прямыми эфирами и видео предвыборной кампании Никола Пашиняна, выражая свою поддержку правящей партии "Гражданский договор" и особенно самому Пашиняну", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с фейковых аккаунтов также пишут, что 7 июня якобы специально приедут из России, чтобы проголосовать за "Гражданский договор".
"Эта "гениальная" идея зародилась в головах пропагандистов, чтобы показать, что армяно-российская напряженность не отражаются на отношении проживающих в России армян к властям Армении, и они продолжают "любить и обожать "Пашиняна", - отмечает издание.
