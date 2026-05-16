Партия "Сильная Армения" подала в суд на общественное телевидения страны

ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Партия "Сильная Армения", возглавляемая предпринимателем Самвелом Карапетяном, подала судебный иск против общественного телевидения страны, следует из данных портала судебной информации datalex.am.
В опубликованном на сайте исковом заявлении отмечается, что 3 мая в программе "Воскресные новости" общественного телевидения Армении были обнародованы ложные сведения о том, что единым кандидатом оппозиции на пост премьер-министра Армении на парламентских выборах 7 июня является экс-президент Роберт Кочарян.
Партия требует обязать общественное телевидение заявить, что эта не соответствует действительности, и кандидатом на пост премьер-министра от партии "Сильная Армения" является ее председатель Самвел Карапетян.