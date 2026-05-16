"Аль-Хиляль" обыграл "Неом" и отстает от "Аль-Насра" Роналду на два очка

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Аль-Хиляль" обыграл "Неом" в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Эр-Рияде завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Рубен Невеш (10-я минута, с пенальти) и Султан Мандаш (58) с передачи бывшего игрока петербургского "Зенита" Малкома.
"Аль-Хиляль" (81 очко) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая от "Аль-Насра" на два очка. "Неом" (44) идет восьмым.
В заключительном, 34-м туре "Аль-Хиляль" 21 мая сыграет на выезде с "Аль-Фейхой". "Неом" в этот же день примет "Аль-Иттифак".