"Аль-Хиляль" обыграл "Неом" и отстает от "Аль-Насра" Роналду на два очка
Футбол
23:30 16.05.2026 (обновлено: 03:34 17.05.2026)
"Аль-Хиляль" обыграл "Неом" и отстает от "Аль-Насра" Роналду на два очка

© Фото : Пресс-служба ФК "Аль-Хиляль"Малком и футболисты клуба ФК "Аль-Хиляль"
Малком и футболисты клуба ФК "Аль-Хиляль". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Аль-Хиляль» обыграл «Неом» со счетом 2:0 в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
  • «Аль-Хиляль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая от «Аль-Насра» на два очка.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Аль-Хиляль" обыграл "Неом" в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Эр-Рияде завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Рубен Невеш (10-я минута, с пенальти) и Султан Мандаш (58) с передачи бывшего игрока петербургского "Зенита" Малкома.
"Аль-Хиляль" (81 очко) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая от "Аль-Насра" на два очка. "Неом" (44) идет восьмым.
В заключительном, 34-м туре "Аль-Хиляль" 21 мая сыграет на выезде с "Аль-Фейхой". "Неом" в этот же день примет "Аль-Иттифак".
ФутболРубен НевешМалкомАль-Хиляль (Эр-Рияд)НеомАль-НасрСпорт
 
