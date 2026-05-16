На ЗАЭС заявили, что при атаке ВСУ никто не пострадал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, дрон упал вблизи энергоблоков.
- Разрушений и пострадавших в результате атаки нет, станция продолжает работу в штатном режиме.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Разрушений и пострадавших в результате атаки ВСУ на территорию Запорожской АЭС нет, станция продолжает работу в штатном режиме, сообщает пресс-служба АЭС.
Ранее пресс-служба станции сообщила, что ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, дрон упал вблизи энергоблоков.
"В результате происшествия разрушений и пострадавших нет. На месте работают специалисты, проводится обследование территории и оценка обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении.
