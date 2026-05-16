В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели ограничения

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация.
Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 08.30 до 20.00, Краснодара - с 09.00 до 23.00 мск.