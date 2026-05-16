В Подмосковье адвокат не смог взыскать с клиентки "гонорар успеха"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Адвокат сохранил для клиентки имущество стоимостью более 0,5 миллиарда рублей, но не смог взыскать "гонорар успеха" в 75,9 миллиона рублей.
- Суд отклонил взыскание, сославшись на правовую позицию Конституционного суда о том, что судебное решение не может быть предметом гражданско-правового договора.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Адвокат, отстоявший для клиентки в Подмосковье дорогостоящее имущество на 0,5 миллиарда рублей, не смог взыскать с неё "гонорар успеха" в 75,9 миллиона рублей, ему пришлось довольствоваться лишь 100 тысячами, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, предметом основного дела был раздел активов общей стоимостью более 0,5 миллиарда рублей - в том числе жилого дома площадью свыше 500 квадратных метров, квартиры, нескольких земельных участков и набора автомобилей, среди которых Rolls-Royce Ghost, четыре внедорожника Range Rover разных лет выпуска, Mercedes-Benz V‑класса, Dodge Ram 1500 TRX и Voyah Dreamer.
Первая инстанция в Подмосковье приняла решение не в пользу клиентки, присудив всё имущество другой стороне. Адвокат обжаловал его в апелляции и добился полной отмены: в итоге и дом, и квартира, и весь автопарк остались у доверительницы, указано в решении.
Также в материалах отмечается, что после победы юрист потребовал по договору с женщины 15% от стоимости сохранённого имущества - почти 76 миллионов рублей, однако та отказалась. Тогда адвокат потребовал взыскать указанную сумму через суд.
При этом, как следует из материалов, условие о процентном вознаграждении было привязано исключительно к положительному решению первой инстанции, которая изначально приняла решение не в пользу его клиентки. При этом из документов следует, что за основную работу по договору адвокат получил 25 тысяч долларов США, а также отдельно за ведение апелляции - 100 тысяч рублей, без каких-либо дополнительных процентов. В результате суд отклонил взыскание.
«
"В системе действующего правового регулирования судебное решение не может выступать ни объектом чьих-либо гражданских прав, ни предметом какого-либо гражданско-правового договора", — указал суд, сославшись на правовую позицию Конституционного суда.