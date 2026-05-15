Жулин рассказал, обижает ли его обращение Трусовой и Валиевой к Ришо
12:23 15.05.2026 (обновлено: 12:24 15.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженный тренер России и хореограф Александр Жулин заявил, что его не обижает обращение фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой к французскому постановщику программ Бенуа Ришо.
  • Жулин считает нормальным, что спортсменки ищут что-то новое.
  • Бенуа Ришо дважды становился лауреатом премии Международного союза конькобежцев (ISU) как лучший постановщик программ.
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер России и хореограф Александр Жулин заявил РИА Новости, что его совершенно не обижает обращение фигуристок Александры Игнатовой (Трусовой) и Камилы Валиевой к французскому постановщику программ Бенуа Ришо, поскольку каждый спортсмен ищет свой путь.
Ранее несколько не связанных друг с другом источников сообщили РИА Новости, что Валиева будет работать над программой с французским хореографом Ришо. Прежде о своем сотрудничестве со специалистом заявила Трусова.
"Мне абсолютно не обидно, что спортсменки не обратились ко мне. Ришо показал себя очень модным и разносторонним специалистом. Так почему нет? Я считаю, это совершенно нормальным явлением. Потому что каждая фигуристка ищет что-то новое", - сказал Жулин.
Ришо дважды становился лауреатом премии Международного союза конькобежцев (ISU) как лучший постановщик программ - в 2024 и 2026 годах.
